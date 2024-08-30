Şanlıurfa\'da 30 Ağustos Zafer Bayramı Törenle Kutlandı

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30 Ağustos Zafer Bayramı, Şanlıurfa'da düzenlenen törenle kutlandı.

30 Ağustos Zafer Bayramı, Şanlıurfa'da düzenlenen törenle kutlandı. Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Erdin Kaya ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Oruç, Şehitlik Anıtı'na çelenk sundu. Katılımcılar, ziyaret ettikleri şehit kabirlerine karanfil bırakıp dua etti.

Cumhuriyet Caddesi'nde devam eden tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Vali Şıldak ile Oruç ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Erdin Kaya, askeri araçtan alanda bulunanları selamladı. Günün anlam ve önemine ilişkin konuşma, şiirler ve mehter takımı ile halk oyunu ekibinin gösterilerinin ardından program geçit töreniyle sona erdi. Törene, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mücahit Avkıran, İl Emniyet Müdürü Erdem Bildirici, Şanlıurfa Milletvekilleri ve STK temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. - ŞANLIURFA