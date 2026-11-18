Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde zabıta ekipleri, yoğun turistik alanlarda dilencilik, su ve mendil satışı ile hanutçuluk faaliyetlerine yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde 12'si çocuk, 10'u yetişkin olmak üzere toplam 22 kişi hakkında cezai işlem uygulandı.

Haliliye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçenin yoğun turist ağırlayan bölgelerinde kamu düzeninin korunması ve turizm faaliyetlerinin olumsuz etkilenmesinin önüne geçilmesi amacıyla denetimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda gerçekleştirilen çalışmalarda, turistleri rahatsız ederek dilencilik yapan, su ve mendil satan, hanutçuluk faaliyetlerinde bulunan şahıslara yönelik işlem yapıldı. Denetimler sonucunda 12'si çocuk, 10'u yetişkin olmak üzere toplam 22 kişi ve aileleri hakkında cezai işlem uygulandı.

Öte yandan, 18 yaşından küçük çocuklar, haklarında gerekli işlemlerin yapılması amacıyla Çocuk Şube Amirliğine sevk edildi.