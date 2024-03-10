Şanlıurfa\'nın Birecik ilçesinde Hacı Sadettin Bilgin Cami Külliyesi açıldı

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Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde geçen gün tamamlanan ve ilçede ilk olma özelliği taşıyan Hacı Sadettin Bilgin Cami Külliyesinde ilk namaz kılındı.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde hayırsever bir aile tarafından yapılan Hacı Sadettin Bilgin Cami Külliyesinde ilk namaz kılındı. Şanlıurfa Milletvekili Faruk Pınarbaşı, Birecik Kaymakamı Mustafa Gürbüz, Belediye Başkanı Mahmut Mirkelam da camide kılınan ilk namaza iştirak ederek yapımında emeği olan Yusuf Bilgin, Kadir Bilgin ve Birecik Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sadettin Bilgin'i tebrik etti. İlçede ilk olma özelliği taşıyan cami külliyesinde namaz kılanlar, ellerini açıp hep birlikte dua etti.

Hacı Sadettin Bilgin Cami Külliyesi, 10 bin metrekarelik bir alana inşa edildi. Toplam 5 bin kişinin ibadet edebileceği kapasiteye sahip olan külliye içerisinde cenaze yıkama yeri, morg, erkek ve bayan taziye evleri, Kuran kursu, imam evi ve otopark bulunuyor. - ŞANLIURFA