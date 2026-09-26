Şanlıurfa Suruç'ta 1 ölümlü, 1 yaralı kan davası 2 bin 500 kişilik törenle sona erdi - Son Dakika
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Şanlıurfa Suruç'ta 1 ölümlü, 1 yaralı kan davası 2 bin 500 kişilik törenle sona erdi

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Şanlıurfa Suruç\'ta 1 ölümlü, 1 yaralı kan davası 2 bin 500 kişilik törenle sona erdi
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Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 4 yıl önce iki aile arasında çıkan, 1 kişinin ölümü ve 1 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan kan davası barışla noktalandı. Yaklaşık iki yıl süren arabuluculuk sonucu 2 bin 500 kişilik törende aileler el sıkıştı.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 4 yıl önce Bubık Şahin ve Hacıhıdır Yaşarsoy aileleri arasında çıkan, 1 kişinin hayatını kaybetmesi ve 1 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan kan davası barışla noktalandı.

Olayın ardından aileler arasında başlayan husumeti sonlandırmak için bölgedeki kanaat önderleri ile siyasi parti temsilcileri yaklaşık iki yıl boyunca yoğun bir arabuluculuk süreci yürüttü. Yapılan görüşmelerin olumlu sonuçlanmasıyla birlikte, Suruç'taki bir davet salonunda yaklaşık 2 bin 500 kişinin katılımıyla geniş kapsamlı bir barış programı düzenlendi.

Törene her iki ailenin fertlerinin yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. Programda okunan duaların ardından Şahin ve Yaşarsoy ailelerinin ileri gelenleri el sıkışarak aralarındaki husumete resmen son verdi. Törende yapılan konuşmalarda, bölgede toplumsal barışın ve kardeşliğin kalıcı kılınması gerektiği vurgulandı.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Şanlıurfa Suruç'ta 1 ölümlü, 1 yaralı kan davası 2 bin 500 kişilik törenle sona erdi - Son Dakika
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