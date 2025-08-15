Şap Hastalığıyla Mücadele İçin Aşılama Önerisi

Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) Merkez Konseyince, Mayıs ayından bu yana Türkiye'nin birçok bölgesinde görülen şap hastalığının yayılımını önlemek ve hayvan sağlığını korumak amacıyla aşılama çalışmalarının bir an önce tamamlanması gerektiği bildirildi.

Açıklamada, ülkenin birçok bölgesinde görülen şap hastalığının hayvan sağlığını olumsuz etkilediği, yetiştiricilerin emek ve geçim kaynaklarında da ciddi kayıplara yol açtığı belirtilerek, "Bu süreçte, hastalığın yayılımını önlemek ve hayvan sağlığını korumak amacıyla aşılama çalışmalarının bir an önce tamamlanması büyük önem taşımaktadır. Ülkemizde yaklaşık 10 binden fazla veteriner hekim, mesai mefhumu gözetmeksizin aşılama, saha taraması ve biyogüvenlik uygulamalarını titizlikle yürütmektedir. Ancak etkili bir mücadele için kamuda veteriner hekim sayısının ve saha kapasitesinin artırılması kaçınılmazdır. Özellikle kırsal bölgelerde yaşanan veteriner hekim eksikliği, hastalığın kontrol altına alınmasını güçleştirmektedir. TVHB olarak, veteriner hekim istihdamının artırılmasının yalnızca şap hastalığıyla mücadelede değil, aynı zamanda zoonotik hastalıkların önlenmesi, gıda güvenliğinin sağlanması ve halk sağlığının korunması açısından da kritik bir gereklilik olduğunu vurgulamak isteriz" denildi.

"Üreticilerimizin ekonomik kayıplarının adil ve hızlı bir şekilde telafi edilmesi zorunludur"

Üreticilerin şap hastalığı nedeniyle yaşadığı mağduriyetlerin giderilmesi gerektiğine dikkat çekilen açıklamada, "Şap hastalığı nedeniyle ölen ve hastalıktan etkilenen hayvanlar için üreticilerimizin ekonomik kayıplarının adil ve hızlı bir şekilde telafi edilmesi, sektörün sürdürülebilirliği açısından zorunludur. Mera sezonunda hayvanlarını kapalı alanlarda tutmak zorunda kalan üreticilere veteriner hekim desteğinin sağlanması ve hayvan bakım masraflarının karşılanması amacıyla hayvan başına destek verilmesi, mağduriyetin azaltılmasına katkı sunacaktır. Üreticilerimizin mevcut kredilerinin makul bir süreyle ve faizsiz olarak ertelenmesi de sürecin atlatılmasında önemli bir adım olacaktır" değerlendirmesinde bulunuldu.

"Şap hastalığının küçükbaşta olduğu gibi büyükbaşta da Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) kapsamına alınmalıdır"

Merkez Konseyi'nden gelen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ayrıca şap hastalığının küçükbaşta olduğu gibi büyükbaşta da Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) kapsamına alınmalıdır. Hastalık nedeniyle bir sonraki yıl yaşanan embriyonel kayıplar gibi dolaylı zararlar için de gerekli desteklerin verilmesi büyük önem taşımaktadır. Aşılama kampanyalarının hızlandırılması ve etkinliğinin artırılması için yeterli sayıda veteriner hekim istihdam edilmeli; hastalığın görüldüğü bölgelerde üreticilerin yem, ilaç ve dezenfektan gibi acil ihtiyaçları vakit kaybetmeksizin karşılanmalıdır. Üreticilerimize yönelik biyogüvenlik tedbirleri konusunda ücretsiz eğitim programları düzenlenmeli, saha bilgilendirme çalışmaları artırılmalıdır. Bu süreçte zaman zaman sosyal medya ve bazı basın organlarında yer alan yanıltıcı bilgilerin kamuoyunda gereksiz panik oluşturabileceği unutulmamalıdır. Şap hastalığının insanlara bulaşma riski düşüktür ve kırmızı et tüketimi güvenlidir. Türk Veteriner Hekimleri Birliği olarak, sahada büyük özveriyle görev yapan veteriner hekimlerimizin emeğini ve yetiştiricilerimizin çabasını takdirle karşılıyor, ülkemiz hayvancılığının geleceği, hayvan sağlığının korunması ve uluslararası ticaret standartlarına uyum için mesleğimizin ne denli kritik bir görev üstlendiğini bir kez daha hatırlatıyoruz." - ANKARA