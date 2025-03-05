Sapanca Cevizi'ne Coğrafi İşaret Tescili - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Sapanca Cevizi'ne Coğrafi İşaret Tescili

Sapanca Cevizi\'ne Coğrafi İşaret Tescili

'Sapanca Cevizi', Türk Patent Kurumu'ndan coğrafi işaret tescili aldı, çiftçilere katkı sağlayacak.

05.03.2025 13:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

SUBÜ Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Beyhan tarafından ıslah çalışmaları yürütülen 'Sapanca Cevizi', Türk Patent Kurumu'ndan 'Coğrafi İşaret Tescili' almaya hak kazandı.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Beyhan tarafından ıslah çalışmaları yürütülen 'Sapanca Cevizi' ile ilgili olarak Sapanca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün Türk Patent Kurumu'na yaptığı başvuru neticesinde 'Sapanca Cevizi', 'Coğrafi İşaret Tescili' almaya hak kazandı. Coğrafi işaret; tüketiciler için ürünün kaynağını, karakteristik özelliklerini ve bu özellikler ile coğrafi alan arasındaki bağlantıyı gösteriyor ve garanti ediyor. Ayrıca coğrafi işaret tescili ile kalitesi, gelenekselliği, yöreden elde edilen hammaddesi ile yerel niteliklere bağlı olarak belli bir üne kavuşmuş ürünlerin korunması sağlanıyor.

Çiftçiye katkısı büyük olacak

Sapanca Cevizi'nin Sapanca Gölü havzasında yaş ceviz pazarına yönelik önemli bir üretim potansiyeli bulunduğunu kaydeden SUBÜ Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Beyhan, "Sapanca Cevizi'nin coğrafi işaret alması; yöre çiftçisinin ceviz üretiminden yüksek gelir elde etmesine, refah seviyesinin artmasına, kırsal kalkınmaya ve sürdürülebilir tarıma katkı sağlayacaktır. Ziraat Fakültesi olarak 2018 yılından bu yana Sapanca Cevizi'nin ıslahı, yetiştirme tekniği, morfolojik, fenolojik, biyokimyasal ve moleküler karakterizasyonu ile ilgili araştırmalar yürütüyoruz. Araştırmalarımız neticesinde elde ettiğimiz bulgular ilk aşamada coğrafi işaret tescili potansiyelini ortaya koydu" diye konuştu.

SUBÜ'nün çalışmalarının ürünü

Fakülte olarak çalışmalarının devam edeceğini belirten Beyhan, "Yakın gelecekte Sapanca Cevizi'nin Tarım ve Orman Bakanlığımız tarafından standart çeşit olarak kayıt altına alınması, farklı yörelerde performanslarının belirlenmesi ve genetik çeşitliliğinin korunması odaklanacağımız önemli araştırma konuları olacak. Sapanca Cevizi'nin başvuru dosyasının hazırlık sürecine Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü öğretim üyelerimiz teknik destek verdi. Ürünün Türk Patent Kurumu tarafından tescil edilmesi fakültemizin toplum yararına yönelik çalışmalarına önemli bir örnek oldu" ifadelerini kullandı. - SAKARYA

Kaynak: İHA

sakarya, Sapanca, Ekonomi, Güncel, Yerel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sapanca Cevizi'ne Coğrafi İşaret Tescili - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:23 Tutuklanan belediye başkanını köşeye sıkıştıracak itiraf: Hepsinden haberi vardı Tutuklanan belediye başkanını köşeye sıkıştıracak itiraf: Hepsinden haberi vardı
17:51 Zelenskiy özür diledi, Trump geri adım attı: Gözden geçiriyoruz Zelenskiy özür diledi, Trump geri adım attı: Gözden geçiriyoruz
17:42 Mimar Ece Gürel’in akrabasından çarpıcı sözler: 4-5 avukatla aynı odaya sokuyorlar Mimar Ece Gürel'in akrabasından çarpıcı sözler: 4-5 avukatla aynı odaya sokuyorlar
17:06 Iğdır-Nahçıvan Doğalgaz Boru Hattı açıldı 500 bin kişinin ihtiyacı karşılanacak Iğdır-Nahçıvan Doğalgaz Boru Hattı açıldı! 500 bin kişinin ihtiyacı karşılanacak
15:07 Devlet hastanesinde görevli doktor, yayınladığı video ile istifa ettiğini duyurdu Devlet hastanesinde görevli doktor, yayınladığı video ile istifa ettiğini duyurdu
07:20 Real Madrid, Atletico Madrid’i devirdi İşte Şampiyonlar Ligi’nde gecenin sonuçları Real Madrid, Atletico Madrid'i devirdi! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
06:57 Trump kongrede konuştu: Zelenski masaya gelmeye hazır, Rusya da barış istiyor Trump kongrede konuştu: Zelenski masaya gelmeye hazır, Rusya da barış istiyor
23:50 PKK elebaşı Mustafa Karasu: Silahlı mücadeleyi sonlandıracağız, kimsenin tereddüdü olmasın PKK elebaşı Mustafa Karasu: Silahlı mücadeleyi sonlandıracağız, kimsenin tereddüdü olmasın
23:32 Skandal iddia Kaburgası ve kafasına vurduğu öğrenciyi sıraya fırlattı Skandal iddia! Kaburgası ve kafasına vurduğu öğrenciyi sıraya fırlattı
23:27 Cengiz Ünder’in Beşiktaş’a transferinin neden gerçekleşmediği ortaya çıktı Cengiz Ünder'in Beşiktaş'a transferinin neden gerçekleşmediği ortaya çıktı
23:12 Serdal Adalı: Galatasaray maçını yabancı hakemle oynayacağız Serdal Adalı: Galatasaray maçını yabancı hakemle oynayacağız
22:50 Trump’tan Kanada’ya yeni gümrük vergisi tehdidi Trump'tan Kanada'ya yeni gümrük vergisi tehdidi
22:48 Serdal Adalı’dan Hasan Arat hakkında infial yaratacak iddialar: Ben olsam intihar ederdim Serdal Adalı'dan Hasan Arat hakkında infial yaratacak iddialar: Ben olsam intihar ederdim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2025 18:52:36. #7.13#
SON DAKİKA: Sapanca Cevizi'ne Coğrafi İşaret Tescili - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.