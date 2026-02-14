Şaphane Kaymakamı Davut Boztaş, Türk Kızılay tarafından ilçede düzenlenen kan bağışı kampanyası kapsamında Kızılay kan alma noktasını ziyaret etti.
AK Parti İlçe Başkanı İbrahim Tokyay ile birlikte gerçekleştirilen ziyarette yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Kaymakam Boztaş, kan bağışının hayat kurtaran önemine dikkat çekerek tüm vatandaşları düzenli kan bağışında bulunmaya davet etti.
Boztaş, toplumsal dayanışmanın en güzel örneklerinden biri olan kan bağışı kampanyasına destek veren gönüllülere teşekkür etti. - KÜTAHYA
Son Dakika › Yerel › Şaphane'de Kan Bağışı Kampanyası - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?