Cenaze namazına Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fevzi Polat, Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, Baro Başkanı Talat Göğebakan , akademisyenler, STK ve siyasi partilerin temsilcileri, iş insanları, spor kulüplerinin yöneticileri, basın mensupları ve aile yakınları katıldı. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Atatürk Üniversitesi, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Saraçoğlu ailesinin acı günü - Son Dakika

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