Saray\'da Lacaune koyunlarıyla süt üreten Bayraktar, işletmeyi çocuklarına bırakmak istiyor

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde Lacaune cinsi koyunlarla süt üretimi yapan Sevcan Bayraktar, aile işletmesini büyüterek çocuklarına miras bırakmayı hedefliyor. Bayraktar, "Geleceğin tarımda ve hayvancılıkta olduğuna inanıyorum. Bu işi yapacak gençlerimize şiddetle öneriyorum" dedi.

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde Lacaune cinsi koyunlarla süt üretimi yapan aile işletmesi, modern sağım sistemiyle dikkat çekiyor. Bozoba Mahallesi'nde üretim yapan Sevcan Bayraktar, tam otomatik sağım makinesiyle koyunlarını el değmeden sağarken, bu yıl laktasyon döneminde koyun başına yüksek süt verimi hedefliyor.

Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, Saray ilçesi Bozoba Mahallesi'nde Lacaune cinsi koyunlarla süt işletmeciliği ve aynı zamanda ücretli öğretmenlik yapan Sevcan Bayraktar'ın işletmesini ziyaret ederek, çalışmaları yerinde inceledi. İşletmede bulunan 120 koyun, 45 toklu ve 170 kuzu ile yürütülen üretim hakkında bilgi alındı. Lacaune cinsi koyunlardan elde edilen süt, tam otomatik sağım makinesi kullanılarak hijyenik ve el değmeden sağılıyor. Yaklaşık 6 aydır sağım yaptığını belirten Bayraktar, bu yıl laktasyon döneminde 300 litrenin üzerinde süt elde etmeyi beklediklerini ifade etti.

"Çocuklarımıza bırakmak istiyoruz"

İşletmenin aile işletmesi olduğunu belirten Sevcan Bayraktar, hayvancılığı gelecek nesillere aktarmak istediğini söyledi. Bayraktar, "Tekirdağ'ın Saray ilçesinde 120 koyun, 45 toklu, 170 tane de kuzumuzla birlikte süt işletmeciliği yapmaktayız. Tam otomatik süt sağım makinemizle hijyenik, el değmeden süt sağımını gerçekleştiriyoruz. Lacaune cinsi koyunlarla 6 aydır sağım yapmaktayız. Bu yıl tahmini laktasyonda 300 litrenin üzerinde süt beklemekteyiz" dedi.

Bayraktar, "Biz bir aile işletmesiyiz. Bizden sonra da çocuklarımızın bu işe devam etmesini çok isteriz. İlerleyen süreçte Tarım Bakanlığı'nın hibe desteklerinden faydalanarak işletmemizi büyütmeyi, daha modern hale getirip çocuklarımıza bırakmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

"Geleceğin tarımda ve hayvancılıkta olduğuna inanıyorum"

Hayvancılığın zorluklarının bulunduğunu ancak gelişen teknolojiyle birlikte üretimin kolaylaştığını ifade eden Bayraktar, gençlere de hayvancılığı önerdi. Bayraktar, "Çok güzel, yapılabilir, terapi içeren bir meslek. Evet, zorlukları var mı? Var, her meslekte olduğu gibi. Yapılabilir mi? Kesinlikle yapılır, hem de çok büyük bir keyifle. Normal standart işlerde, işletmelerdeki gibi masa başında değil. Doğayla iç içe, hayvanlarla iç içe bir iş. Bunun üretimi eskiden çok zordu, şartlar çok zordu. Ama şu anda teknoloji ilerledi. Onlarla birlikte bu iş gayet güzel yapılabilir. Sonuç olarak geleceğin tarımda ve hayvancılıkta olduğuna inanıyorum. Bu işi yapacak gençlerimize şiddetle öneriyorum" ifadelerini kullandı.

"Uygun ırkların süt üretiminde değerlendirilmesini önemsiyoruz"

Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Aksoy ise, üreticilerin yanında olmaya devam ettiklerini belirterek, modern üretim tekniklerinin yaygınlaştırılmasının önemine dikkat çekti. Aksoy, "Yetiştiricilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Üretimde verimliliği artıran, hayvancılığı daha sürdürülebilir hale getiren modern uygulamaların yaygınlaşmasını önemsiyoruz. Özellikle süt yönünden uygun ırkların yetiştirilmesi ve bu ırkların süt üretiminde değerlendirilmesi, ilimiz hayvancılığının geleceği açısından önem taşıyor" dedi.

Tekirdağ'da 350 bin 255 küçükbaş hayvan bulunduğunu belirten Aksoy, "İlimizde 350 bin 255 adet küçükbaş hayvan sayısına sahip olmakla beraber bölgemizde süt yönünden uygun ırkların az yetiştirilmesi nedeniyle ve kuzu yetiştirme odaklı küçükbaş hayvancılığı yapıldığından dolayı sadece uygun ırklar sağılmaktadır. 2025 yılında çiğ süt desteklemesi alan 141 bin 179 litre koyun sütü bulunmaktadır" diye konuştu.