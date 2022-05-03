Saraybosna'da Müslümanlar bayram sabahı camilere akın etti - Son Dakika
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Saraybosna'da Müslümanlar bayram sabahı camilere akın etti

03.05.2022 00:58
Saraybosna'da Müslümanlar bayram sabahı camilere akın etti

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da Müslümanlar, bayram namazı için camilere akın etti.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da Müslümanlar, bayram namazı için camilere akın etti.

Saraybosna'da sabah bayram namazı için seccadeleri ile camilere giden Müslümanlar, içeride yer bulamayınca namazı cami avlusunda kıldı. Bayram hutbesini okuyan Bosna Hersek İslam Birliği Başkanı Hüseyin Kavazovic, herkesi kültürlerinin gelişimine ve ülkelerinin inşasına katılmaya davet etti. Namaz sonrası cemaat birbirleriyle bayramlaştı.

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Saraybosna, Bayram, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Saraybosna'da Müslümanlar bayram sabahı camilere akın etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Saraybosna'da Müslümanlar bayram sabahı camilere akın etti - Son Dakika
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