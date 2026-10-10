Saraybosna Müftüsü Grabus, Bosna Hersek İslam Birliği\'nin reisü\'l-uleması seçildi

Bosna Hersek'te İslam Birliği başkanlığına (reisü'l-ulema) Prof. Dr. Nedzad Grabus seçildi.

Bosna Hersek'te Müslümanların en önemli dini kurumu olan Bosna Hersek İslam Birliği'nin yeni başkanı belli oldu. Saraybosna'daki Gazi Hüsrev Bey Kütüphanesi'nde yapılan oylama sonucu tarihi kurumun başkanlığına Saraybosna Müftüsü olarak görev yapan Prof. Dr. Nedzad Grabus seçildi. 2012'den bu yana Bosna Hersek İslam Birliği Reisü'l-uleması olarak görev yapan Husein Kavazovic'in yerine gelecek olan Grabus, İslam Birliği Meclisi üyeleri, müftüler, yürütme kurulu başkanları, dekanlar, İslami kurumların müdürleri, başimamlar ve yerel meclis başkanlarından oluşan heyet tarafından yapılan gizli oylama ile seçildi. Bosna Hersek, Sırbistan, Karadağ, Hırvatistan ve Slovenya'daki İslam birlikleri ile Boşnak diasporasına ait ve Bosna Hersek İslam Birliği'ne bağlı olarak faaliyet gösteren cemaatlerin yeni lideri olarak seçilen Grabus, 15 Kasım'da Saraybosna'daki Gazi Hüsrev Bey Cami'de düzenlenecek törenle resmen göreve başlayacak. Törende İslam Birliği Meclisi Başkanı, Grabus'a dini yetkileri kullanma hakkı tanıyan ve Osmanlı döneminde İstanbul'daki Şeyhülislamlık tarafından verilen, ancak hilafetin kaldırılmasının ardından İslam Birliği'nin kendi organlarınca düzenlenmeye başlanan menşuru takdim edecek. Grabus aynı törende vazife yemini de edecek.

Kariyeri

Yeni reisü'l-ulema olarak seçilen 1968 doğumlu Grabus, 1987'de Gazi Hüsrev Bey Medresesi'nden mezun olmuş ve yüksek öğretinimini Saraybosna Üniversitesi'nin İslami İlimler Fakültesi'nde almıştı. Slovenya'daki Ljubljana Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde ders veren ve Viyana Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde konuk öğretim görevlisi olarak da görev yapan Grabus, 2006-2021 yılları arasında Ljubljana Müftüsü ve Slovenya İslam Birliği Yürütme Kurulu Başkanı olarak görev yapmıştı. Slovenya'daki geçmişi nedeniyle Slovenceyi de akıcı bir şekilde konuşan Grabus, 2021 yılı Eylül ayından bu yana Saraybosna Müftüsü olarak görev yapıyordu. Arapça ve İngilizceyi de akıcı bir şekilde konuşan Grabus'un çok sayıda kitabı, akademik makalesi ve çevirisi bulunuyor.

Reisü'l-ulema unvanı

Osmanlı Devleti'nin Bosna Hersek'te fiili yönetimi Avusturya-Macaristan'a bırakmasının ardından 1882'de Müslümanların dini işlerini yürütmek için teşkilatlanan İslam Birliği, Osmanlı dönemindeki dini kurumların mirasını sürdürüyor. Osmanlı hilafetinden gelen dini yetkilendirme geleneğini günümüze taşıyan ve Osmanlı ulema teşkilatından alınan tarihi "reisü'l-ulema" unvanını koruyan kurum, cemaatlerden başlayarak meclisler, müftülükler ve riyaset makamına uzanan güçlü bir organizasyon yapısına sahip olmasıyla biliniyor. Bosna Hersek'teki Müslümanların en yüksek dini otoritesi olan Saraybosna merkezli kurum, devlete bağlı olmamakla beraber camilerin ve din görevlilerinin yönetiminden dini eğitim, vakıflar, hac organizasyonu ve zekat toplanmasına kadar geniş bir alanda sorumluluk üstleniyor.

Bosna Hersek İslam Birliği, Boşnak Müslümanlar için dini yaşamın ve ibadethanelerin düzenlenmesini, dini ve kültürel kimliğinin korunmasını, eğitim faaliyetleri ve tarihsel hafızanın yaşatılmasını sağlıyor.