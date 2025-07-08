Sardunya Parkı Yenilendi, Esenyurt\'a Yeni Bir Soluk Getirdi

Esenyurt Belediyesi, Turgut Özal Mahallesi'nde yer alan Sardunya Parkı'nı baştan sona yenileyerek mahalle sakinlerine modern ve güvenli bir yaşam alanı sundu.

Esenyurt Belediyesi, ilçenin yeşil alanlarını daha kullanışlı ve güvenli hale getirmek amacıyla Turgut Özal Mahallesi'nde bulunan Sardunya Parkı'nı tamamen yeniledi. Yapılan çalışmalar çerçevesinde parkın zeminine çocukların güvenle oynayabileceği modern bir kauçuk kaplama döşendi. Yeni oyun grupları, spor ekipmanları ve oturma alanlarıyla donatılan Sardunya Parkı, mahalle sakinlerinin keyifle vakit geçirebileceği bir yaşam alanına dönüştü. Çocukların güven içinde oynayabileceği, ailelerin rahatça dinlenebileceği park, her yaştan Esenyurtluya hitap ediyor.

Belediye yetkilileri, vatandaşların nefes alabileceği sosyal alanları artırmaya devam edeceklerini belirterek, yenilenen Sardunya Parkı'nın Turgut Özal Mahallesi'ne değer kattığını ifade etti.

"Parkımız vatandaşlarımıza hayırlı olsun"

Peyzaj Mimarı Deniz Karakoç, ilçe genelindeki parklarda yenileme çalışmalarının aralıksız olarak devam edeceğini ifade ederek şöyle konuştu; "Esenyurt Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü olarak bakım onarım çalışmalarımız son hızda devam etmektedir. Şu anda Turgut Özal Mahallesi Sardunya Parkı'ndayız. Bu parkın eskiyen ve güvenlik problemi teşkil eden oyun grupları değiştirildi. Fitness aletleri değiştirildi. Sert zemin tamiratları yapıldı. Duvar boyaları yapıldı. Şu anda parkımız kullanıma hazır bir şekilde. Vatandaşlarımız bekliyor. Vatandaşlarımıza hayırlı olsun diliyorum.

"Bu park mahallemize yeni bir soluk getirdi"

Turgut Özal Mahallesi Muhtarı Behzat Özer, parkın vatandaşlar tarafından çok beğenildiğini ifade ederek duygu ve düşüncelerini şu sözlerle dile getirdi. Parkımız gerçekten mahallemize güzellik ve neşe kattı. Eskiden çocuklarımız burada oynayacak yer bulamazdı, önümü keser, 'Muhtarım parkımızda sular birikiyor, aletler çalışmıyor, güzelce oynayamıyoruz, kahkaha atamıyoruz, eğlenemiyoruz' derlerdi. Ama şimdi parkımız çok güzel oldu. Mahallemize yeni bir soluk, yeni bir neşe getirdi. Bu konuda belediyemize, özellikle şu anki Başkan Vekilimiz Can Aksoy'a hem kendim hem de mahallem adına teşekkür ediyorum" dedi. - İSTANBUL