Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ, \'Halk Günü\' buluşmalarına devam ediyor

Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ, göreve geldiği yıllarda başlattığı "Halk Günü" buluşmalarını her çarşamba günü gerçekleştirmeye devam ediyor. Mesai saatinin başlaması ile birlikte, randevusuz bir şekilde vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Bilal Uludağ, uygulamanın amacının vatandaşın istek, talep, sorun ve önerilerini birinci ağızdan dinleyerek çözümler üretmek olduğunu belirtti.

"Halka hizmet vermenin en doğru yolu birebir iletişimden geçer"

Üç dönemdir görev yaptıkları Sarıçam'da, artık bir gelenek haline gelen 'Halk Günü' uygulamasının, hem kendileri hem de Sarıçamlı vatandaşlar için çok verimli bir uygulama olduğunun altını çizen Başkan Uludağ, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Sarıçam Belediyesi olarak, birinci önceliğimiz her zaman vatandaş memnuniyeti olmuştur. Bizler bir yandan Sarıçam için çalışıp, Sarıçamlı için hizmet üretirken, diğer yandan da halkımızla sürekli bir araya gelerek, istişare ederek, sorun, öneri, talep ve şikayetlerini birinci ağızdan dinleyerek hep birlikte çalışma yürütüyor, çözümler üretiyoruz. Katılımcı ve şeffaf belediyecilik anlayışıyla yapılan bu çalışmalar sayesinde vatandaşlar istek ve şikayetlerini birincil ağızdan bizlere ulaştırıyor. Halka hizmet vermenin en önemli yolunun en doğru kararları birlikte alarak, birebir iletişimle olacağına olan inancımızla, samimi ve güven ortamı içerisinde randevusuz bir şekilde, her çarşamba günü gerçekleştirdiğimiz 'Halk Günü' buluşmalarımız vatandaşlarımız tarafından da yoğun ilgi görüyor. Bu anlamda üç dönemdir gururla ve aşkla görev yaptığımız Sarıçam'da, tüm hemşerilerime bugüne kadar bizlere olan güven ve destekleri için teşekkür ediyorum. Her zaman olduğu gibi bundan sonra da yine bir arada olmaya, birlikte kararlar alarak ilçemiz için çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - ADANA