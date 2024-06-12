Sarıgöl'de Okul Müdürü ve Öğretmenlere Teşekkür Yemeği

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Manisa'nın Sarıgöl ilçesinin kırsal Çavuşlar Mahallesindeki İlköğretim kurumlarının müdür ve 5 öğretmeninin il içinde başka yere tayin olmaları üzerine köy halkı okul müdürü ve öğretmenlere, çocuklara verdikleri hizmetlerden dolayı teşekkür yemeği vererek helalleşti.

Sarıgöl'ün Çavuşlar Mahallesi İlköğretim Okulu Müdürü Mestan Karaoğlu ve 5 öğretmenin il içi tayini çıkması üzerine köy halkı, çocuklarına verdikleri emekleri için öğretmenlere veda yemeği programı düzenleyerek helallik istedi.

Çavuşlar Mahallesi sakinlerinden Mehmet İğdeli ve akrabaları tarafından verilen veda yemeğinde duygulu anlar yaşandı. Veda ve helallik yemeğinde konuşan köy sakinlerinden Mehmet İğdeli, "Hakkınızı helal edin çocuklarımızda emekleriniz çoktur. Bizler hakkımızı helal ediyoruz. Sizler gitseniz de Çavuşlar Mahallesinin kıymetlileri olarak hep anılacaksınız." dedi.

Okul Müdürü Mestan Karaoğlu ise, "Bizden yana da hakkımız helal olsun. Okulumuzda uzun yıllar hizmet verdim. Gönlüm sizlerle olacak. Her şey için teşekkür ederim." diye konuştu. - MANİSA