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Sarıgöl İlçe Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü, yaşlı ve engelli vatandaşları evlerinde ziyaret ederek işlemlerini gerçekleştiriyor - Son Dakika
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Sarıgöl İlçe Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü, yaşlı ve engelli vatandaşları evlerinde ziyaret ederek işlemlerini gerçekleştiriyor

Sarıgöl İlçe Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü İlvan Kırdağ, hafta sonu olmasına rağmen vatandaşlık ve nüfus işleri için daireye gidemeyecek derecede yaşlı ve engelli olan vatandaşları evlerinde ziyaret ederek, işlemlerini gerçekleştiriyor. Sarıgöl ilçesinin Çavuslar Mahallesi'nde ikamet eden yatalak hasta Gül Ayşe Yıldız'ı (79) hafta sonu evinde ziyaret eden Müdür İlvan Kırdağ, nüfus işlemlerini gerçekleştirdi.

Sarıgöl İlçe Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü, yaşlı ve engelli vatandaşları evlerinde ziyaret ederek işlemlerini gerçekleştiriyor
24.12.2023 - 11:05,
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Sarıgöl İlçe Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü İlvan Kırdağ, hafta sonu olmasına rağmen vatandaşlık ve nüfus işleri için daireye gidemeyecek derecede yaşlı ve engelli olan vatandaşları evlerinde ziyaret ederek, işlemlerini gerçekleştiriyor.

Sarıgöl ilçesinin Çavuslar Mahallesi'nde ikamet eden yatalak hasta Gül Ayşe Yıldız'ı (79) hafta sonu evinde ziyaret eden Müdür İlvan Kırdağ, nüfus işlemlerini gerçekleştirdi. Kırdağ, "İlçe Nüfus Müdürlüğümüze gelemeyecek durumda olan vatandaşlarımızın resmi iş ve işlemlerini tamamlamak üzere, hafta içi-hafta sonu fark etmez ev ziyaretlerimiz devam ediyor. Yaşlı ve engelli olan vatandaşlarımızın durumlarını bize bildirmesi halinde mesai bitiminde evlerine kadar giderek nüfus işlemlerini yapabiliyoruz. Bizler vatandaşımıza hizmet etmek için bu makamlardayız" dedi.

Sarıgöl Çavuslar Mahallesi Muhtarı Mehmet İgdeli ise yaptığı açıklamada, "Mahallemize yeni gelen yatalak durumdaki kişinin nüfus dairesindeki işlemleri için ilçe nüfus müdürlüğüne yazı yazdık. Müdürümüz de sağ olsun, hafta sonu olmasına rağmen gelerek yatalak hastamız Gül Ayşe Yıldız'ın işlemlerini gerçekleştirdi. Kendisine çok teşekkür ediyorum" dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Sarıgöl İlçe Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü, yaşlı ve engelli vatandaşları evlerinde ziyaret ederek işlemlerini gerçekleştiriyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sarıgöl İlçe Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü, yaşlı ve engelli vatandaşları evlerinde ziyaret ederek işlemlerini gerçekleştiriyor - Son Dakika
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