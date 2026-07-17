Kaymakam Dalak pazaryerinde esnaf ve vatandaşlarla buluştu - Son Dakika
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Kaymakam Dalak pazaryerinde esnaf ve vatandaşlarla buluştu

Kaymakam Dalak pazaryerinde esnaf ve vatandaşlarla buluştu
17.07.2026 16:58  Güncelleme: 17:01
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Sarıgöl Kaymakamı Halil Dalak, cuma pazarını ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri gıda denetimleri gerçekleştirdi.

Sarıgöl Kaymakamı Halil Dalak, cuma pazarında esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Ziyaret sırasında İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de halk sağlığını korumaya yönelik gıda denetimleri gerçekleştirdi.

Sarıgöl Kaymakamı Halil Dalak, cuma günü kurulan ilçe pazarını ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Ziyarette hem esnafın talepleri dinlendi hem de pazarda gıda güvenliğine yönelik denetimler gerçekleştirildi.

Kaymakam Halil Dalak'a pazar ziyareti sırasında Sarıgöl İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Akar ile Sarıgöl Belediyesi Zabıta Amirliği ekipleri eşlik etti. Pazar yeri ve çevresindeki esnafı tek tek ziyaret eden Dalak, hayırlı işler dileyerek alışveriş yapan vatandaşlarla sohbet etti.

Ziyaret kapsamında Sarıgöl İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda kontrol görevlileri tarafından 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında pazarda satışa sunulan ürünlere yönelik denetimler gerçekleştirildi. Yapılan kontrollerde halk sağlığının korunmasına yönelik incelemelerde bulunuldu.

Pazar esnafı ve vatandaşlar ise gerçekleştirilen ziyaret ve denetimlerden memnuniyet duyduklarını ifade ederek, hem esnafın sorunlarının yerinde dinlenmesinin hem de gıda güvenliğine yönelik kontrollerin önemli olduğunu belirtti. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kaymakam Dalak pazaryerinde esnaf ve vatandaşlarla buluştu - Son Dakika

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