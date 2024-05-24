Sarıgöl Mahalle Muhtarlarına MAKS Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı

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Manisa'nın Sarıgöl ilçesindeki mahalle muhtarlarına Sarıgöl İlçe Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü tarafından Mekansal Adres Kayıt Sistemi (MAKS), nüfus ve ehliyet belgelerinin yenilenmesi hakkında bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Sarıgöl Belediyesi Konferans Salonunda düzenlenen toplantıda Sarıgöl İlçe Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü İlvan Kırdağ video eşliğinde bilgilendirme toplantısı yaptı. Tüm mahalle muhtarlarının katıldığı toplantı sonunda İlçe Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü İlvan Kırdağ, muhtarların sorularını da cevaplandırdı.

Sarıgöl İlçe Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü İlvan Kırdağ, "Mahalle muhtarlarımıza MAKS (Mekansal adres kayıt sistemi), nüfus cüzdanların değiştirilmesi, sürücü belgelerin değiştirilmesi ve diğer konular hakkında bilgilendirme toplantımızı yaptık. Eski nüfus cüzdanlarının biran önce yenilenmesi gerektiğinin altını çizerek mutlaka yeni nüfus cüzdanı alınmasının önemini belirttik. 2016 yılından önceki sürücü ehliyetlerinin de son kullanım süresinin 31 Aralık 2024 olduğunu hatırlatarak işlemlerini son güne bırakmamaları konusunda bilgilendirdik. Son günlerde yoğunluk yaşanmaması için vatandaşların Alo 199, e-devlet veya randevu.nvi.gov.tr üzerinden randevu alarak saatinde işlemleri yapılmaktadır." dedi. - MANİSA