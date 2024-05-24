Sarıgöl Mahalle Muhtarlarına MAKS Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Sarıgöl Mahalle Muhtarlarına MAKS Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı

Sarıgöl Mahalle Muhtarlarına MAKS Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı

Manisa'nın Sarıgöl ilçesindeki mahalle muhtarlarına Sarıgöl İlçe Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü tarafından Mekansal Adres Kayıt Sistemi (MAKS), nüfus ve ehliyet belgelerinin yenilenmesi hakkında bilgilendirme toplantısı yapıldı.

24.05.2024 15:57  Güncelleme: 16:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'nın Sarıgöl ilçesindeki mahalle muhtarlarına Sarıgöl İlçe Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü tarafından Mekansal Adres Kayıt Sistemi (MAKS), nüfus ve ehliyet belgelerinin yenilenmesi hakkında bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Sarıgöl Belediyesi Konferans Salonunda düzenlenen toplantıda Sarıgöl İlçe Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü İlvan Kırdağ video eşliğinde bilgilendirme toplantısı yaptı. Tüm mahalle muhtarlarının katıldığı toplantı sonunda İlçe Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü İlvan Kırdağ, muhtarların sorularını da cevaplandırdı.

Sarıgöl İlçe Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü İlvan Kırdağ, "Mahalle muhtarlarımıza MAKS (Mekansal adres kayıt sistemi), nüfus cüzdanların değiştirilmesi, sürücü belgelerin değiştirilmesi ve diğer konular hakkında bilgilendirme toplantımızı yaptık. Eski nüfus cüzdanlarının biran önce yenilenmesi gerektiğinin altını çizerek mutlaka yeni nüfus cüzdanı alınmasının önemini belirttik. 2016 yılından önceki sürücü ehliyetlerinin de son kullanım süresinin 31 Aralık 2024 olduğunu hatırlatarak işlemlerini son güne bırakmamaları konusunda bilgilendirdik. Son günlerde yoğunluk yaşanmaması için vatandaşların Alo 199, e-devlet veya randevu.nvi.gov.tr üzerinden randevu alarak saatinde işlemleri yapılmaktadır." dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA

Sarıgöl, Manisa, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sarıgöl Mahalle Muhtarlarına MAKS Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:20 Uluslararası Adalet Divanı: İsrail, Refah saldırısını durdurmalı Uluslararası Adalet Divanı: İsrail, Refah saldırısını durdurmalı
15:11 Brezilya’dan ithal edilen 27 bin angus dev gemiyle Türkiye’ye getirildi Brezilya'dan ithal edilen 27 bin angus dev gemiyle Türkiye'ye getirildi
15:07 Ankara’da sağanak sonucu su baskını 2 çocuk sel sularına kapıldı Ankara'da sağanak sonucu su baskını! 2 çocuk sel sularına kapıldı
13:49 Üsküdar’da kahvehanede çıkan çatışma İsrail Dışişleri Bakanlığı’nı harekete geçirdi Üsküdar'da kahvehanede çıkan çatışma İsrail Dışişleri Bakanlığı'nı harekete geçirdi
13:07 Meclis’e gelmesi beklenen düzenleme Erbakan’ı küplere bindirdi: Biz sokak hayvanlarının uyutulmasına karşıyız Meclis'e gelmesi beklenen düzenleme Erbakan'ı küplere bindirdi: Biz sokak hayvanlarının uyutulmasına karşıyız
17:20 Günler sonra ortaya çıktı Kerem Aktürkoğlu’nun ettiği küfürlere bakın Günler sonra ortaya çıktı! Kerem Aktürkoğlu'nun ettiği küfürlere bakın
17:00 Sabahat Akkiraz’ın kardeşi sokak köpeklerinin saldırısına uğradı Sabahat Akkiraz'ın kardeşi sokak köpeklerinin saldırısına uğradı
16:39 Panathinaikos’a resti çekti Atatürk paylaşımı nedeniyle kadro dışı bırakılan Samet Akaydin, takımdan ayrıldı Panathinaikos'a resti çekti! Atatürk paylaşımı nedeniyle kadro dışı bırakılan Samet Akaydin, takımdan ayrıldı
16:01 Demet Özdemir, Müge Anlı ile Tatlı Sert programında tekerlekli sandalye bağışı yaptı Demet Özdemir, Müge Anlı ile Tatlı Sert programında tekerlekli sandalye bağışı yaptı
15:41 Jose Mourinho tamam gibi Transferi Aziz Yıldırım’ın kızı bitirmiş Jose Mourinho tamam gibi! Transferi Aziz Yıldırım'ın kızı bitirmiş
15:40 Bakan Tekin’in öfkelendiği anlar Mikrofonu uzaklaştırıp muhabire sitem etti Bakan Tekin'in öfkelendiği anlar! Mikrofonu uzaklaştırıp muhabire sitem etti
15:30 Sinan Ateş suikastıyla ilgili bomba iddia: Olcay Kılavuz hakkında şüpheli sıfatıyla işlem yapıldı Sinan Ateş suikastıyla ilgili bomba iddia: Olcay Kılavuz hakkında şüpheli sıfatıyla işlem yapıldı
15:20 Hayvanlarla ilgili yasa tasarısına tepki gösteren Hatice, köpek taklidi yaptı Hayvanlarla ilgili yasa tasarısına tepki gösteren Hatice, köpek taklidi yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2024 17:41:33. #1.11#
SON DAKİKA: Sarıgöl Mahalle Muhtarlarına MAKS Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement