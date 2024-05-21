Sarıgöl\'ün hayır babası Hüseyin Gümüşlü hayatını kaybetti

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Manisa'nın Sarıgöl ilçesinin hayır babası olarak tanınan iş adamı Hüseyin Gümüşlü geçirdiği rahatsızlık sonucu kaldırıldığı Salihli'deki özel bir hastanede hayatını kaybetti.

Hüseyin Gümüşlü, Sarıgöl'de birçok okul, hastane, Kur'an kursu, cami yaptırmış ve en son olarak ilçenin Karacaali Mahallesi'ne Aile Sağlık Merkezi için beş gün önce protokol imzalamıştı. Hayırsever iş adamı Hüseyin Gümüşlü ilçede 41 yıl vergi rekortmeni oldu. İş hayatını bıraktıktan sonra Gümüşlü, ilçesi Sarıgöl için birçok eser yapmaya devam etti.

Sarıgöllü hayırsever iş adamı 88 yaşında vefat etti, ölümü ilçe halkını üzüntüye boğdu. - MANİSA