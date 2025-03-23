Sarıgül: İmamoğlu Serbest Kalacak ve Cumhurbaşkanı Olacak - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Sarıgül: İmamoğlu Serbest Kalacak ve Cumhurbaşkanı Olacak

CHP'li Sarıgül, İmamoğlu'nun tutuklanmasının siyasi bir karar olduğunu savunarak umut dolu mesajlar verdi.

23.03.2025 15:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ERZURUM) - CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, "Sayın İmamoğlu ve arkadaşlarımız için verilen kararlar, hukukun içine gizlenmiş siyasi kararlardır. Hak hukuk adalet, siyasete kurban edilmiştir. Tarihin akışını tersine çeviremezler, İmamoğlu serbest kalacak ve cumhurbaşkanı olacak" dedi.

Partisinin Cumhurbaşkanı ön seçiminde koordinatör olarak görevlendirilmesi dolayısıyla Erzurum'da bulunan Sarıgül, CHP İl Başkanlığında basın açıklaması yaptı.

CHP'nin son seçimlerde birinci parti olduğunu, AK Parti iktidarının ise sandıktan çıkan sonucu bir türlü hazmedemediğini ifade eden Sarıgül, şöyle konuştu:

"Demokrasiye tahammül edemedi, CHP'nin önünü kesmek için çeşitli çabalara girişti. CHP'yi başarısız göstermeye çalıştılar, yetmedi hapse attılar. Bunlar da yetmedi CHP'nin kurumsal kimliğine savaş açtılar. Bitmiş bir kurultay üzerinden CHP'ye tuzak kurmaya çalıştılar. Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olmasını engellemeye çalıştılar. Dün yenemediler, baktılar ki bugün de yenemeyecekler, o yüzden diplomasını iptal ettiler. Yetmedi maalesef, tutukladılar.

İmamoğlu ve arkadaşlarımız için verilen karar hukuki bir karar değildir. Bu karar hukukun içine gizlenmiş siyasi bir karardır. Bu karar ülkenin iyiliği yerine iktidarın geleceği düşünülerek alınmış bir karardır. Hak, hukuk, adalet içinde bir Türkiye yerine hukuksuzluklar içinde bir Türkiye tercih edilmiştir. Tutuklanan halkın iradesi, seçme ve seçilme hakkıdır.

Bu haksızlığa duyduğumuz öfke, daha güzel bir Türkiye için umut kaynağımızdır. Karanlık bir zamana girdiğimizi düşünen herkese sesleniyorum. Yeterince karanlık olmadan yıldızlar görülmezler. Ekrem Başkan ve gençlerimiz yıldızlarımızdır. Onlar bize, yeni bir Türkiye hayali kurmak için cesaret verdiler."

"İmamoğlu serbest kalacak ve cumhurbaşkanı olacak"

"Ülkeyi yönetenler, iktidarda kalmak uğruna, hakkı, hukuku adaleti, çiğniyorlar, böyle yaptıkça da iktidarlarının ömrünü kısaltıyorlar" diyen Sarıgül, "Ne yapsalar boş, tarihin akışını tersine çeviremezler. Ekrem İmamoğlu serbest kalacak ve cumhurbaşkanı olacak. CHP, bir kaos yaşar diye umut ediyorlar ama biz yüz yıldır oyunları boza boza geliyoruz. Bu kararla CHP, kendi içinde bir kaos yaşar diye umut ediyorlar. Ama şunu unutuyorlar, yüz yıldır, oyunları boza boza geliyoruz. İktidara geleceğiz, ülkede hakkı, hukuku ve adaleti egemen kılacağız" dedi.

Kaynak: ANKA

Mustafa Sarıgül, Ekrem İmamoğlu, Milletvekili, Erzincan, Politika, Güncel, Yerel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sarıgül: İmamoğlu Serbest Kalacak ve Cumhurbaşkanı Olacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ceyda Düvenci suskunluğunu bozdu: Zor zamanlar geçiriyorum Ceyda Düvenci suskunluğunu bozdu: Zor zamanlar geçiriyorum
Galatasaray’da beraber oynamışlardı Babel’den eski takım arkadaşı için olay sözler Galatasaray'da beraber oynamışlardı! Babel'den eski takım arkadaşı için olay sözler
Belediye Kanunu’nda CHP’nin planlarını alt üst eden madde Belediye Kanunu'nda CHP'nin planlarını alt üst eden madde
Porsuk Çayı’nda cesedi bulunan kadın, ünlü sanatçının ablası çıktı Porsuk Çayı'nda cesedi bulunan kadın, ünlü sanatçının ablası çıktı
Galatasaray’a Zaniolo’dan kötü haber Galatasaray'a Zaniolo'dan kötü haber
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’dan CHP’nin boykot kararına tepki Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan CHP'nin boykot kararına tepki
Başkan vekili seçiminde ilginç anlar Meclis Başkanı epey sinirlendi Başkan vekili seçiminde ilginç anlar! Meclis Başkanı epey sinirlendi
Beylikdüzü Belediyesi’nde başkan vekili belli oldu Beylikdüzü Belediyesi'nde başkan vekili belli oldu
Yunan askerlerinden skandal Türkiye sloganı Yunan askerlerinden skandal Türkiye sloganı
Trump’tan övgü dolu sözler: Türkiye iyi bir ülke, Erdoğan da iyi bir lider Trump'tan övgü dolu sözler: Türkiye iyi bir ülke, Erdoğan da iyi bir lider
Galatasaray’a Zaniolo’dan kötü haber Galatasaray'a Zaniolo'dan kötü haber

10:38 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’dan CHP’nin boykot kararına tepki Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan CHP'nin boykot kararına tepki
10:23 Başkan vekili seçiminde ilginç anlar Meclis Başkanı epey sinirlendi Başkan vekili seçiminde ilginç anlar! Meclis Başkanı epey sinirlendi
10:06 Beylikdüzü Belediyesi’nde başkan vekili belli oldu Beylikdüzü Belediyesi'nde başkan vekili belli oldu
07:42 Yunan askerlerinden skandal Türkiye sloganı Yunan askerlerinden skandal Türkiye sloganı
07:27 Trump’tan övgü dolu sözler: Türkiye iyi bir ülke, Erdoğan da iyi bir lider Trump'tan övgü dolu sözler: Türkiye iyi bir ülke, Erdoğan da iyi bir lider
16:29 Galatasaray’a Zaniolo’dan kötü haber Galatasaray'a Zaniolo'dan kötü haber
16:18 Porsuk Çayı’nda cesedi bulunan kadın, ünlü sanatçının ablası çıktı Porsuk Çayı'nda cesedi bulunan kadın, ünlü sanatçının ablası çıktı
16:05 Belediye Kanunu’nda CHP’nin planlarını alt üst eden madde Belediye Kanunu'nda CHP'nin planlarını alt üst eden madde
16:01 Galatasaray’da beraber oynamışlardı Babel’den eski takım arkadaşı için olay sözler Galatasaray'da beraber oynamışlardı! Babel'den eski takım arkadaşı için olay sözler
16:00 Ceyda Düvenci suskunluğunu bozdu: Zor zamanlar geçiriyorum Ceyda Düvenci suskunluğunu bozdu: Zor zamanlar geçiriyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2025 11:13:18. #7.12#
SON DAKİKA: Sarıgül: İmamoğlu Serbest Kalacak ve Cumhurbaşkanı Olacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement