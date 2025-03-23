Sarıgül: İmamoğlu Serbest Kalacak ve Cumhurbaşkanı Olacak

(ERZURUM) - CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, "Sayın İmamoğlu ve arkadaşlarımız için verilen kararlar, hukukun içine gizlenmiş siyasi kararlardır. Hak hukuk adalet, siyasete kurban edilmiştir. Tarihin akışını tersine çeviremezler, İmamoğlu serbest kalacak ve cumhurbaşkanı olacak" dedi.

Partisinin Cumhurbaşkanı ön seçiminde koordinatör olarak görevlendirilmesi dolayısıyla Erzurum'da bulunan Sarıgül, CHP İl Başkanlığında basın açıklaması yaptı.

CHP'nin son seçimlerde birinci parti olduğunu, AK Parti iktidarının ise sandıktan çıkan sonucu bir türlü hazmedemediğini ifade eden Sarıgül, şöyle konuştu:

"Demokrasiye tahammül edemedi, CHP'nin önünü kesmek için çeşitli çabalara girişti. CHP'yi başarısız göstermeye çalıştılar, yetmedi hapse attılar. Bunlar da yetmedi CHP'nin kurumsal kimliğine savaş açtılar. Bitmiş bir kurultay üzerinden CHP'ye tuzak kurmaya çalıştılar. Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olmasını engellemeye çalıştılar. Dün yenemediler, baktılar ki bugün de yenemeyecekler, o yüzden diplomasını iptal ettiler. Yetmedi maalesef, tutukladılar.

İmamoğlu ve arkadaşlarımız için verilen karar hukuki bir karar değildir. Bu karar hukukun içine gizlenmiş siyasi bir karardır. Bu karar ülkenin iyiliği yerine iktidarın geleceği düşünülerek alınmış bir karardır. Hak, hukuk, adalet içinde bir Türkiye yerine hukuksuzluklar içinde bir Türkiye tercih edilmiştir. Tutuklanan halkın iradesi, seçme ve seçilme hakkıdır.

Bu haksızlığa duyduğumuz öfke, daha güzel bir Türkiye için umut kaynağımızdır. Karanlık bir zamana girdiğimizi düşünen herkese sesleniyorum. Yeterince karanlık olmadan yıldızlar görülmezler. Ekrem Başkan ve gençlerimiz yıldızlarımızdır. Onlar bize, yeni bir Türkiye hayali kurmak için cesaret verdiler."

"İmamoğlu serbest kalacak ve cumhurbaşkanı olacak"

"Ülkeyi yönetenler, iktidarda kalmak uğruna, hakkı, hukuku adaleti, çiğniyorlar, böyle yaptıkça da iktidarlarının ömrünü kısaltıyorlar" diyen Sarıgül, "Ne yapsalar boş, tarihin akışını tersine çeviremezler. Ekrem İmamoğlu serbest kalacak ve cumhurbaşkanı olacak. CHP, bir kaos yaşar diye umut ediyorlar ama biz yüz yıldır oyunları boza boza geliyoruz. Bu kararla CHP, kendi içinde bir kaos yaşar diye umut ediyorlar. Ama şunu unutuyorlar, yüz yıldır, oyunları boza boza geliyoruz. İktidara geleceğiz, ülkede hakkı, hukuku ve adaleti egemen kılacağız" dedi.