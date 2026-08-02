Sarıkamış Belediyesi’nden 300 çocuğa toplu sünnet şöleni - Son Dakika
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Sarıkamış Belediyesi’nden 300 çocuğa toplu sünnet şöleni

Sarıkamış Belediyesi’nden 300 çocuğa toplu sünnet şöleni
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Sarıkamış Belediyesi tarafından bu yıl 2’incisi düzenlenen Toplu Sünnet Şöleni, yaklaşık 300 çocuğun ve ailelerinin katılımıyla coşkuyla gerçekleştirildi.

Sarıkamış Belediyesi tarafından bu yıl 2'incisi düzenlenen Toplu Sünnet Şöleni, yaklaşık 300 çocuğun ve ailelerinin katılımıyla coşkuyla gerçekleştirildi. Hem sünnet olan çocuklar hem de aileleri unutulmaz bir gün yaşarken, etkinlik kapsamında düzenlenen eğlence programları renkli görüntülere sahne oldu.

Şölen kapsamında sünnet ettirilen yaklaşık 300 çocuk için çeşitli etkinlikler düzenlenirken, oyun alanları, animasyon gösterileri ve sürpriz aktivitelerle çocuklar doyasıya eğlendi. Günün en dikkat çeken etkinliği ise sevilen sanatçı Yudum'un verdiği konser oldu. Alanı dolduran vatandaşlar, sanatçının seslendirdiği birbirinden güzel eserlerle unutulmaz bir akşam yaşadı.

Sarıkamış Belediyesi'nin sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirdiği organizasyon, ailelerden de tam not aldı. Çocukların mutluluğunun ön planda tutulduğu etkinlikte birlik ve beraberlik mesajları verildi.

Sarıkamış Belediye Başkanı Serdar Kılıç, düzenlenen organizasyonla ilgili yaptığı açıklamada, "Sarıkamış Belediyesi olarak bu yıl 2'incisini düzenlediğimiz sünnet şöleninde yaklaşık 300 çocuğumuzu sünnet ettirdik. Allah hayırlı uğurlu etsin. Gelecekleri bahtları güzel olsun. Onların eğlenmesi için güzel bir etkinlik alanı oluşturduk. Çocuklarımızı etkinlik alanımıza bekliyoruz" dedi.

Başkan Kılıç, çocukların yüzünü güldüren sosyal projelere devam edeceklerini belirterek, bu tür organizasyonların hem aileler hem de çocuklar açısından önemli bir dayanışma örneği olduğunu ifade etti.

Yaklaşık 300 çocuğun aynı çatı altında sünnet edildiği organizasyon, hem sosyal yönü hem de düzenlenen konser ve eğlence programlarıyla Sarıkamış'ta uzun süre hafızalarda kalacak bir şölene dönüştü. Etkinlik sonunda aileler, organizasyondan duydukları memnuniyeti dile getirerek Sarıkamış Belediyesi'ne teşekkür etti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sarıkamış Belediyesi’nden 300 çocuğa toplu sünnet şöleni - Son Dakika

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