Sarıkamış Belediyesi Yoğun Kar Yağışının Ardından Kar Temizleme Çalışması Başlattı

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Sarıkamış Belediyesi yoğun kar yağışının ardından ana caddelerde kar temizleme çalışması başlattı.

Sarıkamış Belediyesi'nin kurduğu karla mücadele ekipleri ve makinelerle karla mücadele çalışması devam ediyor. Belediye Fen İşleri Müdürlüğü ve Zabıta Amirliği başta olmak üzere belediyenin birçok birimi kar temizleme çalışmalarına katıldı. Yapılan karla mücadele çalışmalarıyla ilgili Sarıkamış Belediye Başkanı Serdar Kılıç yaptığı açıklamada, "Mahalle ve sokaklarda karla mücadelede bütün imkanları seferber ettik. Halkımızın, öğrencilerimizin ve kurum çalışanlarımızın mağdur olmaması için karla mücadele çalışmalarımız 24 saat esasına göre devam edecek. Esnafın ve halkın, kar temizlik çalışması yapan ekiplerimize destek olmasını bekliyoruz" dedi.

Öte yandan Sarıkamış Belediyesi tarafından yapılan kar çalışmalarında cadde ve sokakların karları temizlenerek kamyonlarla ilçe dışına çıkarıldı. - KARS