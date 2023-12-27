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Sarıkamış Harekatı'nın 109. yıl dönümü anma etkinliklerinin programı belli oldu - Son Dakika
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Sarıkamış Harekatı'nın 109. yıl dönümü anma etkinliklerinin programı belli oldu

Sarıkamış Harekatı'nın 109. yıl dönümü anma etkinliklerinin programı belli oldu.

Sarıkamış Harekatı\'nın 109. yıl dönümü anma etkinliklerinin programı belli oldu
27.12.2023 - 11:47,
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Sarıkamış Harekatı'nın 109. yıl dönümü anma etkinliklerinin programı belli oldu.

Sarıkamış Harekatı Şehitleri anma etkinlikleri, 5 Ocak 2024 Cuma günü başlayacak. Programın ilk gününde saat 15.30'da şehit ve gazi aileleri onuruna yemek verilecek. Aynı gün, saat 18.30'da Kazım Karabekir Camii'nde Mevlid-i Şerif okutulacak. Mevlid-i Şerif programının ardından 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Meydanı'nda toplanacak olan katılımcılar, meşaleli yürüyüş gerçekleştirecek. Saat 20.30'da başlayacak meşaleli yürüyüş, Yukarı Sarıkamış Şehitliği'nde sona erecek.

Programın 2'nci günü olan 6 Ocak 2024 Cumartesi günü etkinlikler Sarıkamış Kayak Merkezi'ndeki Kardan Heykeller Sergisi açılışı ile devam edecek. Aynı gün saat 18.00'de yine Sarıkamış Kayak Merkezi'nde meşaleli kayak gösterisi yapılacak. Saat 18.30'da ise Sarıkamış Şehitleri Mapping 3D gösterisi yapılacak.

"Türkiye Sarıkamış şehitleri için yürüyecek"

Sarıkamış Harekatı etkinliklerinin son günü olan 7 Ocak 2024 Pazar günü anma yürüyüşü gerçekleştirilecek. Sarıkamış Kızılçubuk toplanma alanında toplanacak katılımcılar, saat 10.00'da yürüyüşe geçecek ve yürüyüş Ay Yıldız Tören Alanı'nda son bulacak. Burada saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile çelenk konulmasının ardından protokol konuşmaları gerçekleştirilecek. Sarıkamış Şehitleri Anma Programı, saat 12.30'da Türk Yıldızları ve Çelik Kanatlar gösterileriyle son bulacak. - KARS

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Sarıkamış Harekatı'nın 109. yıl dönümü anma etkinliklerinin programı belli oldu - Son Dakika
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