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Sarıkamış kaymakamı Enis Aslantartar, vatandaşlarla bir araya geldi. Aslantatar, vatandaşların sorunlarını dinledi.

Kars'ın Sarıkmaış ilçesi kaymakamı Enis Aslantatar, köy ziyaretlerini sürdürüyor. Aslantatar, geldiği Şehit Halit köyünde vatandaşlarla buluştu. Vatandaşların sorun ve sıkıntılarını dinledi.

Devletin bütün imkanlarının vatandaşlar için seferber edildiğine dikkat çeken Aslantatar, vatandaşlarının sorunlarının çözümü için ilgili birim amirlerini harekete geçirdi. Sarıkamış ve köylerine hizmetlerin en güzelinin yapıldığına dikkat çeken Aslantatar, kaymakamlığın kapıların soruna kadar vatandaşlara açık olduğunu kaydetti.

Bir süre vatandaşlarla sohbet eden Aslantatar, daha sonra Şehit Emin köyünden ayrıldı. - KARS