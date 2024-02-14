Sarıkamış kaymakamı Enis Aslantartar, vatandaşlarla bir araya geldi - Son Dakika
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Sarıkamış kaymakamı Enis Aslantartar, vatandaşlarla bir araya geldi

Sarıkamış kaymakamı Enis Aslantartar, vatandaşlarla bir araya geldi

Kars'ın Sarıkamış ilçesi kaymakamı Enis Aslantatar, köy ziyaretlerini sürdürüyor. Vatandaşların sorun ve sıkıntılarını dinleyen Aslantatar, ilgili birim amirlerini harekete geçirerek sorunların çözümü için çalışmalar başlattı. Kaymakamlığın vatandaşlara açık olduğunu vurgulayan Aslantatar, hizmetlerin en güzelinin yapıldığına dikkat çekti.

14.02.2024 14:52  Güncelleme: 14:55
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Sarıkamış kaymakamı Enis Aslantartar, vatandaşlarla bir araya geldi. Aslantatar, vatandaşların sorunlarını dinledi.

Kars'ın Sarıkmaış ilçesi kaymakamı Enis Aslantatar, köy ziyaretlerini sürdürüyor. Aslantatar, geldiği Şehit Halit köyünde vatandaşlarla buluştu. Vatandaşların sorun ve sıkıntılarını dinledi.

Devletin bütün imkanlarının vatandaşlar için seferber edildiğine dikkat çeken Aslantatar, vatandaşlarının sorunlarının çözümü için ilgili birim amirlerini harekete geçirdi. Sarıkamış ve köylerine hizmetlerin en güzelinin yapıldığına dikkat çeken Aslantatar, kaymakamlığın kapıların soruna kadar vatandaşlara açık olduğunu kaydetti.

Bir süre vatandaşlarla sohbet eden Aslantatar, daha sonra Şehit Emin köyünden ayrıldı. - KARS

Kaynak: İHA

Kars, Yerel, Politika, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sarıkamış kaymakamı Enis Aslantartar, vatandaşlarla bir araya geldi - Son Dakika

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