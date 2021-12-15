Sarıkamış Şehitleri hazırlıkları sürüyor - Son Dakika

1. Dünya Savaşı'nda Enver Paşa komutasındaki Osmanlı ordusunun, Rus işgali altındaki toprakları kurtarmak için başlattığı ve on binlerce askerin şehit olduğu Sarıkamış Harekatı'nın 107. yılı anma etkinlikleri hazırlıkları sürüyor.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, 1. Dünya Savaşı'nda Osmanlı ordusunun Rus işgali altındaki toprakları kurtarmak amacıyla başlattığı Sarıkamış Harekatı'nda Allahuekber Dağları ve Soğanlı Dağları başta olmak üzere yörede yaşanan çatışmalar ve dondurucu soğuklar yüzünden şehit olan askerler, 7-9 Ocak 2022 tarihleri arasında anılacak. Etkinlikler kapsamında önümüzdeki günlerde kardan heykellerin yapımına başlanacağı öğrenildi.

Her yıl Ocak ayının ilk haftasında organize edilen anma etkinlikler kapsamında, üç gün süren etkinliklerde genç-yaşlı binlerce kişinin katılımıyla Sarıkamış'ta "Türkiye Şehitleriyle Yürüyor" temasıyla anma yürüyüşü düzenleniyor. - KARS