Üye Girişi
Sarıkamış şehitlerinin büyük mücadelesi Gölcük'te anlatıldı - Son Dakika

Sarıkamış şehitlerinin büyük mücadelesi Gölcük'te anlatıldı

22.12.2021 14:49
Sarıkamış şehitlerinin büyük mücadelesi Gölcük'te anlatıldı

Binlerce kahraman Türk askerinin şehit olduğu Sarıkamış Harekatı'nda yaşanan kahramanca mücadele, harekatın 107. yılında Gölcük Belediyesi tarafından düzenlenen panelde anlatıldı.

Binlerce kahraman Türk askerinin şehit olduğu Sarıkamış Harekatı'nda yaşanan kahramanca mücadele, harekatın 107. yılında Gölcük Belediyesi tarafından düzenlenen panelde anlatıldı.

Gölcük Belediyesi, binlerce kahraman Türk askerinin şehit olduğu Sarıkamış Harekatı'nın 107. yılı etkinlikleri kapsamında, Kervansaray Kültür Yapısı'nda "Sarıkamış Harekatı-Beyaz Esaret" konulu panel düzenledi. Kocaeli Üniversitesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Mustafa Eren'in moderatörlüğünü yaptığı panele, Kocaeli Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölüm Başkanı Prof. Dr. İbrahim Şirin ve Araştırmacı Yazar Bünyamin Akbulut'un konuşmacı olarak katıldı.

Şehitler için dua edildi

Panele Gölcük Kaymakamı Cengiz Karabulut, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, AK Parti İlçe Başkanı Çetin Seymen, Değirmendere Ali Özbay Meslek Yüksekokulu Müdürü Mine Can, İlçe Milli Eğitim Müdürü Caferi Tayyar Mert, Gaziler Derneği Gölcük Şubesi Başkanı Mehmet Aslan, ilçe protokolü, STK temsilcileri, öğrenciler ve öğretmenleri katıldı. Program, İhsaniye Merkez Cami İmamı Mahmut Çakar, ve İhsaniye Yeni Cami İmamı Fatih Aslanhan tarafından Sarıkamış şehitlerinin ruhları için yapılan Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı.

"Düşünmeden canlarını feda ettiler"

Yapılan duaların ardından programın açılış konuşmasını yapan Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, "Bu vatanın, bu toprakların vatan olması için mücadele veren şehitlerimiz var. Şehitlerimiz bu vatan uğruna düşünmeden canlarını feda ettiler. Hayatta olmazsa olmaz şey vatandır. Özgürlüğümüz, vatanımız, bayrağımız olmadıktan sonra, kendi mukaddesatımıza kendimiz sahip olamadıktan sonra özgür olmanın da anlamı yok. Biz bugün harekatın 107. yılında, bu değerlerimiz uğruna hayatlarını seve seve feda eden şehitlerimizi anıyoruz. Bu değerler uğruna her şeyimizi feda etmek uğruna gözümüzü kırpmamamız lazım ama hayat devam ediyor. Sadece savaş alanı değil, toplumun menfaatlerini, kesinlikle kişisel menfaatlerimiz önünde tutmayı da unutmamamız gerekiyor. Bunu böyle yaptığımız taktirde; memleketimiz ileri noktalara gidecek, yaşadığımız bazı sorunları da aşmış olacağız" dedi. - KOCAELİ

Sarıkamış şehitlerinin büyük mücadelesi Gölcük'te anlatıldı
Sarıkamış şehitlerinin büyük mücadelesi Gölcük'te anlatıldı
Sarıkamış şehitlerinin büyük mücadelesi Gölcük'te anlatıldı
Sarıkamış şehitlerinin büyük mücadelesi Gölcük'te anlatıldı

Sarıkamış, Gölcük, Şehit, Türk, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Sarıkamış şehitlerinin büyük mücadelesi Gölcük'te anlatıldı - Son Dakika


YORUMLAR
500
Takdir toplayan hareket! Her gün bin 500 kişilik yemeği ihtiyaç sahipleriyle buluşturuyorlar Takdir toplayan hareket! Her gün bin 500 kişilik yemeği ihtiyaç sahipleriyle buluşturuyorlar         
14:45
Osmaniye'de hayrete düşüren olay! Güvercin beslemek için çatıya çıkan kadının başına taş yağdı Osmaniye'de hayrete düşüren olay! Güvercin beslemek için çatıya çıkan kadının başına taş yağdı         
14:36
ABD'de büyük vurgun: En az 100 milyar dolarlık koronavirüs yardım parası çalındı ABD'de büyük vurgun: En az 100 milyar dolarlık koronavirüs yardım parası çalındı         
13:54
BDDK'dan cep telefonlarında yenilenmiş ürüne teşvik: Taksit süresi uzatılıyor BDDK'dan cep telefonlarında yenilenmiş ürüne teşvik: Taksit süresi uzatılıyor         
13:06
Boyamaya gittiği evdeki 11 yaşındaki kız çocuğunu istismar eden sapık, tutuklandı Boyamaya gittiği evdeki 11 yaşındaki kız çocuğunu istismar eden sapık, tutuklandı         
12:33
Böyle hırsızlık görülmedi! Komşusu evinin bir odasını çalmış! 3+1 olan evi 2+1'e dönüşmüş Böyle hırsızlık görülmedi! Komşusu evinin bir odasını çalmış! 3+1 olan evi 2+1'e dönüşmüş         
11:01
Taklalar atarak akaryakıt istasyonuna daldı, sonu feci bir ölüm oldu Taklalar atarak akaryakıt istasyonuna daldı, sonu feci bir ölüm oldu         
10:30
Yavru köpeklerin minik misafiri! Çalılıklara bırakılan bebek, dişi köpek sayesinde hayata tutundu Yavru köpeklerin minik misafiri! Çalılıklara bırakılan bebek, dişi köpek sayesinde hayata tutundu         
10:14
Bakan Nebati ve Merkez'in peş peşe açıklamaları sonrası gözler kura çevrildi! İşte dolarda son durum Bakan Nebati ve Merkez'in peş peşe açıklamaları sonrası gözler kura çevrildi! İşte dolarda son durum         
08:40
"Kur korumalı TL mevduat sistemi" dünya basınında: TL üzerindeki baskı hafifledi "Kur korumalı TL mevduat sistemi" dünya basınında: TL üzerindeki baskı hafifledi         
07:54
Vergi muafiyeti memur maaşına ne kadar etki edecek? Vergi muafiyeti memur maaşına ne kadar etki edecek?         
21:43
Son Dakika! Türkiye'de 21 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 187 kişi vefat etti, 19 bin 859 yeni vaka tespit edildi Son Dakika! Türkiye'de 21 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 187 kişi vefat etti, 19 bin 859 yeni vaka tespit edildi         
21:11
Dolarda yaşanan düşüş sonrası akaryakıtta büyük indirim bekleniyor Dolarda yaşanan düşüş sonrası akaryakıtta büyük indirim bekleniyor         
19:38
11 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği iddiasıyla suçlanan boyacı serbest bırakıldı 11 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği iddiasıyla suçlanan boyacı serbest bırakıldı         
17:37
Son Dakika! Memur-Sen: Bakan Bilgin'den ek zam görüşmelerinin bir an önce başlatılmasını talep ettik Son Dakika! Memur-Sen: Bakan Bilgin'den ek zam görüşmelerinin bir an önce başlatılmasını talep ettik         
17:34
Ali Koç'un elinde henüz oynamadığı son bir kart kaldı Ali Koç'un elinde henüz oynamadığı son bir kart kaldı         
17:33
Tamer Karadağlı, kendisinden 29 yaş küçük sevgilisinin fotoğraflarını beğenerek destek oldu Tamer Karadağlı, kendisinden 29 yaş küçük sevgilisinin fotoğraflarını beğenerek destek oldu         
17:09

Son Dakika Haberleri
14:45 AK Parti, CHP ve İYİ Parti'nin 2021 performansını merak edenlere! İşte o rakamlar
14:35 Hırsızın çuval önlemi hiç bir işe yaramadı! Çalıntı kartla ATM'den para çeken şüpheli kıskıvrak yakalandı
14:32 Galatasaray resmi hesabının paylaşımı taraftarı çıldırttı: Hiç utanma kalmadı mı!
14:30 Son Dakika: TURKOVAC aşısı 1 hafta 10 gün içinde kullanıma sunulacak! İlk adres devlet hastaneleri
14:14 İmamoğlu: Ekonomimiz iyi olsun ellerim çatlayana kadar iktidarı alkışlamazsam namerdim
14:14 Güzel voleybolcu Zehra Güneş hakkında şaşırtan aşk iddiası! Fenerbahçeli isimle fotoğrafı çıktı
14:12 Koronanın geleceğini 5 yıl önceden söyleyen Bill Gates'ten Omicron uyarısı: Hepimizi eve kilitleyecek
14:05 Üç Suriyeli göçmen yakılarak öldürüldü iddiası: İHD ve ÖHD'den açıklama geldi
13:56 Acun Ilıcalı'nın paylaşımı ortaya çıkardı! Şeyma, sevgilisiyle gittiği maçta eski eşiyle karşılaştı
13:54 Binlerce kadın yakılmıştı! İskoçya "cadı avı" kurbanlarından özür dilemeye hazırlanıyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2021 14:56:30. #1.12#
SON DAKİKA: Sarıkamış şehitlerinin büyük mücadelesi Gölcük'te anlatıldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement