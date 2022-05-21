Sarıkamış'ta 8 köye hayvan giriş-çıkışı kısıtlandı - Son Dakika
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Sarıkamış'ta 8 köye hayvan giriş-çıkışı kısıtlandı

21.05.2022 10:08
Sarıkamış'ta 8 köye hayvan giriş-çıkışı kısıtlandı

Sarıkamış'ta görülen şap hastalığı dolayısıyla 8 köye hayvan giriş-çıkışı kısıtlandı.

Sarıkamış'ta görülen şap hastalığı dolayısıyla 8 köye hayvan giriş-çıkışı kısıtlandı.

Krs'ın Sarıkamış ilçesine bağlı Kazantaş köyünde bir hayvanda görülen şap hastalığı üzerine İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, harekete geçti.

Sarıkamış İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce yapılan çalışmlar sonucunda Kazantaş köyünde karantina uygulaması başlatıldı.

Bölgede gerekli çalışmaları yapan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, başta Kazantaş köyü olmak üzere Topkaya, Çamyazı, İnkaya, Karaköse, Uzungazi, Şehithalit ve Taşlıgüney köylerinde geçici olarak hayvan giriş ve çıkışlarını yasakladı.

Öte yandan 8 köy muhtarını bilgilendiren İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, bölgede şap aşısı çalışmalarına başladı. - KARS

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sarıkamış'ta 8 köye hayvan giriş-çıkışı kısıtlandı - Son Dakika


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