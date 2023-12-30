Sarıkamış\'ta Şehit Olan Askerlerin Anısına Kardan Heykeller Yapılıyor

Sarıkamış'ta Allahu Ekber Dağlarında donarak şehit olan askerlerin anısına, askerlerin şehit düştüğüyerde ilk kez kardan heykelleryerde yapılıyor.

Sarıkamış Harekatı'nın 109. yılı anma etkinlikleri çerçevesinde sergilenecek kardan heykellerin yapımına başlandı. Her yıl düzenli olarak kayak merkezinde yapılan kardan şehit heykelleri, bu yıl 2 ayrı bölgede yapılıyor.

Sarıkamış Harekatı'nda 90 bin askerin şehit düştüğü Allah-u Ekber Dağları'nda ilk defa yapılan şehit askerlerin heykelleri, etkinliğin başlama noktası olan toplanma alanında da sergilenecek.

Kars Valiliği ve Sarıkamış Kaymakamlığı öncülüğünde Kafkas Üniversitesi (KAÜ) Öğretim Görevlisi Muhammet Hanifi Zengin'in koordinasyonunda başlanan kardan kardan şehit heykellerinin toplanma alanında bölümü tamamlanıyor.

İlk kez Allah-u Ekber Dağları'nda kardan şehit heykellerini yaptıklarını ifade eden Muhammet Hanifi Zengin, "Her yıl düzenli olarak yapmakta olduğumuz Sarıkamış kar heykellerini geçen yıl yapamamıştık. Kar yağmamıştı. Bu yıl çevremizde güzel kar var. Gördüğünüz gibi doğa bembeyaz, Burası tam da Sarıkamış2ta donarak şehit olan askerlerin asıl savaştığı alan, bölge bu yıl burada 109. Yıl anısına Sarıkamış Şehitleri Anma Programı çerçevesinde tam olayın gerçekleştiği yerde kardan heykellerimizi yapmaktayız. Toplam ekip olarak 9 kişi çalışıyoruz. Burada 5 kişiyiz. Diğer 4 arkadaşımızda aşağıda kar heykellerinin olduğu yerde çalışıyor. Çalışmalarımıza devam etmekteyiz. Ayın 6'tısı itibariyle de kardan heykellerimizi sonuçlandıracağız" dedi.

Öte yandan KAÜ Öğretim Görevlisi Muhammet Hanifi Zengin koordinesinde 9 kişilik ekip, kardan heykellerin yapımında çalışıyor. Allah-u Ekber Dağları'nda yapılan kardan şehit heykellerinin tamamlanıyor. Kayak Merkezi'ndeki kardan heykellerin de yapımı devam ediyor. Yapılan kardan şehit heykelleri 6 Ocak 2024 günü düzenlenen törenle açılışı yapılacak. - KARS