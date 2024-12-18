Sarıkamış\'ta Türk Malları Haftası Coşkuyla Kutlandı

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Kars'ın Sarıkamış ilçesinde 29 Eylül İlkokulu'nun gelenekselleşen Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası kutlamaları bu sene de coşkuyla kutlandı.

Kaymakam Enis Aslantatar ve eşi Sema Aslantatar, İlçe Müftüsü ve Gençlik Merkezi Müdürü programa katılım sağladı.

1/A sınıf öğretmeni Hilal Çiftçi'nin düzenlediği kutlama programı öğrencilerinin yaptığı Temur Ağa ve meyve gösterileriyle renklendi. Ardından Gençlik Merkezi Sarıkamış Halk Oyunları Ekibi Folklör Gösterisi ile görsel bir şölen yaşattı. Program yüz boyama ekibi ve palyaçolar ile devam etti. Gösterilerin ardından yapılan geleneksel lezzetler ikram edildi. - KARS