Sarıkamış\'ta Yeni Güzellik Merkezi Açıldı

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Kars'ın Sarıkamış ilçesinde güzellik merkezi, düzenlenen görkemli törenle açıldı.

Sarıkamış'ta Ezgi Yolcu'nun hizmete sunduğu güzellik merkezinin açılışını Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar, Belediye Başkanı Serdar Kılıç ve Kars Ticaret Odası Başkanı Metin Durmuş yaptı. Kaymakam Aslantatar ve Başkan Kılıç, işletmenin ilçeye ve işletme sahibine hayırlı olmasını diledi. Açılışın ardından işletmeyi gezen davetllier, işletme hakkında bilgi aldı. - KARS