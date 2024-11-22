Sariye Baran: Öğretmenlik Yürekle Yapılır - Son Dakika
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Sariye Baran: Öğretmenlik Yürekle Yapılır

Sariye Baran: Öğretmenlik Yürekle Yapılır

Kanserle mücadele eden öğretmen Sariye Baran, öğrencilerine kavuşmak için gün sayıyor.

22.11.2024 09:28
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Kayseri'de öğretmeninin vasiyetini yerine getirerek öğretmen olan ve geçen sene yakalandığı kanserden dolayı okulundan ve öğrencilerinden uzak kalan Sariye Baran, biran önce iyileşerek öğrencilerine kavuşmak için gün sayıyor. İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen'in de Öğretmenler Günü dolayısıyla ziyaret ettiği Sariye öğretmen, "Öğretmenlik yürekle yapılan bir meslek. Hiçbir maddi karşılığı yok" dedi.

Kayseri'de köy okulundaki öğretmeninin 'Büyüyünce sen de öğretmen ol ve kendin gibi öğrenciler yetiştir' sözlerinden etkilenerek öğretmen olan 22 yıllık sınıf öğretmeni Sariye Baran'a geçtiğimiz yıl aralık ayında yumurtalık kanseri teşhisi konuldu. Sariye öğretmen tedavisinin başlamasıyla beraber okulundan uzak kalırken, tedavi sürecinde öğrencileri de okuldan mezun oldu. Kanser teşhisi konulduğunda Durak Havva Demir İlkokulu'nda 4. sınıfta öğretmenlik yapan Baran, hastalanmadan önce öğrencilerine aldığı hikaye kitabını okutup 'Cuma günü sınav yapacağım' dediğini ancak hastalandığından dolayı o sınavı yapamadığını anlattı. "O hikayeyi asla unutamam" diyerek yaşadıklarını anlatan Sınıf Öğretmeni Sariye Baran, "Ben çocukken bana hep sorulduğunda 'öğretmen olmak istiyorum' diyordum. Benim öğretmenimin de bana vasiyetiydi. 'Büyüdüğünde sen de senin gibi öğrenciler yetiştireceksin' demişti. Ben köy çocuğuyum. Köyde çok güzel bir eğitim aldım. Cumhuriyetin bana verdiği bir görev. 22 yıllık öğretmenim. Memleketin her köşesinde çalıştım. Yüzlerce öğrenciye elim değdi. Benim için en büyük mutluluk onların kalplerine girebilmekti. Geçen sene beklemediğim anda böyle bir durum yaşadım. İkinci döneme başladık, 4. sınıf öğrencilerimdi. Hikaye seti almıştık ve beraber okuyorduk. 3'üncü hikayemize gelmiştik. 'Çocuklar iyi çalışın cuma günü sizi sınav yapacağım' dedim. O cuma geçti, ben hastanedeydim. Halen iyileşip döneceğimi düşündüğüm için, 'Hadi iyisiniz bir haftanız daha var' dedim. O hikaye benim de öğrencilerimin de hiç unutamayacağımız bir hikaye olarak kalacak. O hikaye sınavını tamamlayamadık" dedi.

"Öğretmenlik yürekle yapılan bir meslek"

Öğrencileriyle kendilerini ziyarete geldiklerinde vedalaştığını dile getiren Baran, "Öğrencilerim mezun oldular. Mezuniyetlerini birer mektupla kutladım ve hepsine tek tek mektup yazdım. Sonra onlar karnelerini alıp beni ziyarete geldiler. Öyle vedalaştık. Öğretmenlik yürekle yapılan bir meslek. Hiçbir maddi karşılığı yok. Halen öğrencilerimin güzel haberlerini aldığımda mutlu oluyorum. Bu mutlulukta ömür boyu sürecek. Doktorlarıma ameliyat olacağım zaman 'Benim 30 tane çocuğum var. 2'sini kendim doğurdum ama geri kalanları da benim çocuklarım. Onlara beni yetiştirin' dedim. 'Merak etme, sizi çocuklarınıza kavuşturacağız' dediler. Bugüne şükür" ifadelerini kullandı.

"Bizim en önemli motivasyonumuz, hayat kaynağımız çocuklarımızdır"

Sariye Baran'ı 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla evinde ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen de, "Sariye Baran öğretmenimizi ziyaret ederek gününü kutlamak istedik. Mesleğine kendisini adamış olan bir öğretmenin hikayesinin insanı bir tarafıyla hüzünlendirdiği, bir tarafıyla da sevindirdiğini gördük. Her zaman söylediğimiz bir şey var. Eğer bir yerde başarı arıyorsanız orada bir hikaye aramanız gerekiyor. Öğretmenimiz bir süreliğine yaşamış olduğu hastalıktan dolayı öğrencileriyle gönül bağı hiç kopmamış. Fiziki kopuşu da ifade ediş güzelliğini hep beraber yaşadık. Öğretmenimizi ziyaret etmekten dolayı çok mutluyum. En yakın zamanda çocuklarına kavuşacak. Biz sadece sahip olduğumuz çocuklar değil, sınıfımızdaki tüm çocukları da kendimizin çocukları gibi hissederiz. Onların sevgisini gönlümüzün derinlerinde hissederiz. Bizi öğretmen yapan şey de budur. Bizim en önemli motivasyonumuz, hayat kaynağımız çocuklarımızdır. Bunu hiçbir çocuğu ayırt etmeden söyleriz. Öğretmenlik gönlü budur. Yüce bir gönüllülüktür. Burada da şahit olmaktan dolayı çok mutlu oldum. İlimizde görev yapan tüm öğretmenlerimizin gününü kutluyorum. Çocuklarımızın yararı için çalışmanın mutluluğu içerisinde olacağız. Bu mutluluğu hep beraber onlarla yaşayacağız" diye konuşrtu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Kanser Tedavisi, kayseri, Sağlık, Eğitim, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sariye Baran: Öğretmenlik Yürekle Yapılır - Son Dakika

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