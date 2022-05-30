Sarıyer Belediye Başkanı Genç: "Ben O Konseri İptal Edilen Belediye Başkanın Yerinde Olmak İstemem" - Son Dakika
Üye Girişi

Sarıyer Belediye Başkanı Genç: "Ben O Konseri İptal Edilen Belediye Başkanın Yerinde Olmak İstemem"

30.05.2022 17:33

Sarıyer Belediyesi tarafından düzenlenen 9. Sarıyer Edebiyat Günleri Kireçburnu Haydar Aliyev Parkında başladı. 400 yazar ve 45 yayınevinin katılacağı, 5 Haziran'a kadar sürecek etkinliğin açılışında kendisine yönetilen soruları yanıtlayan Başkan Şükrü Genç, sanatçıların konserlerinin iptal edilmesiyle ilgili de konuştu. Başkan Genç, "Ben o konseri iptal edilen bir belediye başkanın yerinde olmak istemem. Yaşamın içinde herkes olmalı, sınırları açmak zorundayız. Başka türlü nasıl özgür olacağız, nasıl yaşama bakacağız ve nasıl umutla bağlanacağız" dedi.

Sarıyer Belediyesi tarafından düzenlenen 9. Sarıyer Edebiyat Günleri Kireçburnu Haydar Aliyev Parkında başladı. 400 yazar ve 45 yayınevinin katılacağı, 5 Haziran'a kadar sürecek etkinliğin açılışında kendisine yönetilen soruları yanıtlayan Başkan Şükrü Genç, sanatçıların konserlerinin iptal edilmesiyle ilgili de konuştu. Başkan Genç, "Ben o konseri iptal edilen bir belediye başkanın yerinde olmak istemem. Yaşamın içinde herkes olmalı, sınırları açmak zorundayız. Başka türlü nasıl özgür olacağız, nasıl yaşama bakacağız ve nasıl umutla bağlanacağız" dedi.

Etkinlik Kadıköy ve Beşiktaş'tan hareket eden Şiir Teknesi'nin Kirecburnu'na ulaşması ve Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç'in açılış konuşmasıyla başladı.

Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, açılış konuşmasının ardından kendisine yöneltilen soruları yanıtladı.

"EN BÜYÜK AMACIMIZ EDEBİYAT GÜNLERİNİ ULUSLARARASI BİR KİTAP ETKİNLİĞİNE DÖNÜŞTÜRMEK"

Başkan Genç, ilk olarak  Sarıyer Edebiyat Günleri'ni 9'uncu kez gerçekleştiriyor olmakla ilgili duygu ve düşüncelerini paylaştı:

"Yarınları beraber tekrar yaşayabilmeyi için bu etkinliği çok önemsiyoruz.  Sizlerin aracıyla zaman ayırıp herkesin buraya gelmelerini özellikle çok istiyorum. Çünkü ortada çok büyük bir emek var, şu an da bu emek karşılığını buluyor. Sabah Vedat Türkan mezarlığını ziyaret ettik, Yaşar Kemal'ini ziyaret ederek başladık. Bizim edebiyat günlerimizin onur ödüllerini alan iki üstat ile başladık. Onlardan da bu işi devam ettirmek için izin istedik. Bunun önemi gerçekten çok fazla dediğim gibi devam ettirmek buradan yarına daha da önemli günlere hazırlık yapmak lazım. İlk defa size söyleyelim en büyük amacımız uluslararası bir kitap etkinliği dönüştürmektir. Uluslararası yazarların, şairlerin geldiği kendi dillerinde söyleyebildiği, imzalayabildiği günlerin gelmesi Sarıyer ilçesine çok yakışır."

"BEN O KONSERİ İPTAL EDİLEN BELEDİYE BAŞKANIN YERİNDE OLMAK İSTEMEM"

Art arda konserleri farklı gerekçelerle iptal edilen sanatçılar ve kültür sanat içindeki ötekileştirme ile ile ilgili soruya Başkan Genç, şöyle yanıt verdi:

"Gerçekten çok üzücü bir olay ben o konseri iptal edilen bir belediye başkanın yerinde olmak istemem. Yaşamın içinde herkes olmalı, sınırları açmak zorundayız. Başka türlü nasıl özgür olacağız, nasıl yaşama bakacağız ve nasıl umutla bağlanacağız. Dolasıyla kötü bir durum, çok üzülüyorum maalesef olmaması gerekiyor. Sanatçı kim olursa olsun dünya paralar verip hiç dilini geleneğini bilmediğimiz tamamen mekanik çalgılardan müzik yapan insanlara binlerce insanı alıyoruz ve dinlettiriyoruz da bizim kendi öz kültürümüz dinlemekten neden korkuyoruz. Bunu anlamak gerçekten büyük sorundur."

"BÖYLE BİR ETKİNLİĞİ EN BÜYÜK KÜTÜPHANE VE KİTAP SATIŞ YERİNDE BİLE BULAMAZLAR"

Etkinliğe yönelik ilginin daha çok artacağına inancını dile getiren Başkan Şükrü Genç, tüm İstanbullular'ı 9. Sarıyer Edebiyat Günleri'ne davet ederek, şöyle devam etti:

"Şu anda o kadar çok kitap var ki bence buraya gelsinler, seçme imkanları çok fazla olduğunu göreceklerdir. Böyle bir etkinliği en büyük kütüphane ve kitap satış yerinde bile bulamazlar. Bence herkes etkinliğe gelsin, yazarların kendilerini görsünler ve kitaplarını onların elinden sıcak ekmek gibi satın alsınlar."

Sarıyer Belediye Başkanı Genç: Ben O Konseri İptal Edilen Belediye Başkanın Yerinde Olmak İstemem
Sarıyer Belediye Başkanı Genç: Ben O Konseri İptal Edilen Belediye Başkanın Yerinde Olmak İstemem
Sarıyer Belediye Başkanı Genç: Ben O Konseri İptal Edilen Belediye Başkanın Yerinde Olmak İstemem
Sarıyer Belediye Başkanı Genç: Ben O Konseri İptal Edilen Belediye Başkanın Yerinde Olmak İstemem
İlgili Haberler
YORUMLAR
500
Altınözü'nde Kitap Fuarı açıldı Altınözü'nde Kitap Fuarı açıldı 9. Sarıyer Edebiyat Günleri, Mezarları Başında Vedat Türkali ve Yaşar Kemal Anmasıyla Başladı 9. Sarıyer Edebiyat Günleri, Mezarları Başında Vedat Türkali ve Yaşar Kemal Anmasıyla Başladı
Kaynak: ANKA

Şükrü Genç, Edebiyat, Sarıyer, Kitap, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sarıyer Belediye Başkanı Genç: 'Ben O Konseri İptal Edilen Belediye Başkanın Yerinde Olmak İstemem' - Son Dakika


Son Dakika
17:13 Galatasaray'da başkan adayı Dursun Özbek'in teknik direktörlük koltuğu için adayları Fatih Terim ve Okan Buruk
17:11 Yükselen konut fiyatlarına yeni önlem! Hazine arazileri ağustosta satışa çıkartılıyor!
17:08 Türkiye'de 2023'ten önce yapılacak tek seçim! Dodurga'da başkanlık yarışı heyecan yarattı
17:06 Libya sınırında altın madencileri arasında devam eden çatışmalarda 100'den fazla kişi hayatını kaybetti
16:50 Yargı ekibi başarısını kutladı! Başrol oyuncusu Pınar Deniz'in dans performansı dikkat çekti
16:45 Melek Mosso'ya bir darbe daha! Isparta'da iptal edilen konserinden sonra Kocaeli'nde sahne alacağı festival de yasaklandı
16:40 Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, Özdağ ile kameralar karşısına geçti: Tarım siyaset üstü tutulmalı
16:36 12 Dev Adam'ın Dünya Kupası Elemeleri'ndeki Büyük Britanya maçının aday kadrosu açıklandı.
16:09 Cristiano Ronaldo'dan şaşırtan hamle! Eski hocasının takımına gidiyor
16:08 İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ilin valiliğine maske genelgesi: Sağlık kuruluşlarındaki maske kullanımı devam edecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.05.2022 17:42:20. #1.13#
SON DAKİKA: Sarıyer Belediye Başkanı Genç: "Ben O Konseri İptal Edilen Belediye Başkanın Yerinde Olmak İstemem" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement