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Sarıyer'de Yılbaşı Akşamı Denize Giren İki Arkadaş - Son Dakika
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Sarıyer'de Yılbaşı Akşamı Denize Giren İki Arkadaş

Sarıyer'de Raskov Nikol ve Furkan Ekinci isimli iki arkadaş, yılbaşı akşamı denize girerek yeni yılı kutladı. Soğuk havaya aldırmadan denize giren iki kafadarı vatandaşlar şaşkınlıkla izledi. Arkadaşlar, yeni yıl için sağlık ve mutluluk diledi.

Sarıyer\'de Yılbaşı Akşamı Denize Giren İki Arkadaş
31.12.2023 - 21:26,
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Sarıyer'de iki arkadaş, yılbaşı akşamı soğuk havaya aldırış etmeden denize girdi. 2023'ün son saatlerinde Boğaz'ın buz gibi suyunda yüzen iki kafadar, yeni yıl için güzel dileklerde bulundu.

Sarıyer'de Raskov Nikol ve Furkan Ekinci isimli iki arkadaş, yılbaşı akşamı denize girerek yeni yılı kutladı. 2023'ün son saatlerinde soğuk havaya aldırmadan denize giren iki kafadarı vatandaşlar şaşkınlıkla izledi. Zaman zaman Boğaz'ın buz gibi suyuna dalan arkadaşlar, yeni yıl için sağlık diledi.

Suyun buz gibi olduğunu ama etkilenmediklerini söyleyen Raskov Nikol, "Boğaz'ın serin suları. 2024'e de böyle gireceğiz. Yeni yıl için mutluluk, sağlık diliyorum. Kışın sürekli böyle giriyorum. Denizin en faydalı olduğu zaman kıştır" dedi.

Zaman zaman suya girerek arkadaşına eşlik eden Furkan Ekinci, "Yeni yıla sağlıkla sıhhatle girelim. Sporla kalın, spor hayat kurtarır" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Sarıyer'de Yılbaşı Akşamı Denize Giren İki Arkadaş - Son Dakika
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