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Şarjda bırakılan elektrikli bisiklet patladı

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Devrek ilçesinde şarjda bırakılan elektrikli bisiklet yangına neden oldu.

Olay, akşam saatlerinde Devrek ilçesi Eski Mahalle'sinde meydana geldi. İddiaya göre, akülü olduğu öğrenilen bisiklet adeta bomba gibi patladı. Patlamanın ardından alevlerin elektrik panosuna sıçraması sonucu küçük çaplı bir yangın meydana geldi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri yönlendirildi. Devrek Belediyesi İtfaiye Ekipleri olaya zamanında müdahale ederek olası felaketin önüne geçti. Can kaybının yaşanmadığı olayda ekiplerin erken müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alınırken, dumandan etkilenen aile isesağlık ekiplerine teslim edildi.

O anlara şahit olan itfaiye görevlisi Umut Kanbur, "Allaha şükür büyük bir facia atlattık büyümeden müdahile ettik. Yangından etkilenen aileleri kurtarırken küçük bir kız çocuğu sesi duyduk. İtfaiyeci abi diye bize seslendi biz de fark edip müdahale ederek sağlık ekiplerine teslim ettik" ifadelerine yer verdi.