Sarp Sınır Kapısı'nda Ticaret Çökmüş Durumda - Son Dakika
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Sarp Sınır Kapısı'nda Ticaret Çökmüş Durumda

Sarp Sınır Kapısı\'nda Ticaret Çökmüş Durumda
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Sarp Sınır Kapısı'ndaki ticaretin azalması, esnafı zor durumda bırakıyor; Gürcistan'daki fiyatlar etkili.

Haber : Uğur İSTANBULLU

(ARTVİN) - Türkiye'nin Gürcistan'a açılan Sarp Sınır Kapısı'nda eski hareketliliğin kalmadığını belirten bölge esnafı, Gürcistan'daki alışveriş merkezleri ve fiyat avantajının Türkiye'deki ticareti olumsuz etkilediğini söyledi. Minibüsçü Adem Kurtuluş, "Eskisine göre hiç iş yok. Eski tekstil işi kalmadı, gelen de yok" dedi. Taksici Murat Dalkılıç ise Gürcistan'daki daha düşük fiyatların Türkiye tarafındaki esnafı zorladığını belirterek, "Bir seneye kalmaz, tüm dükkanlar kepenk kapatır" ifadesini kullandı.

Türkiye ile Gürcistan arasındaki Sarp Sınır Kapısı'nda geçişlerin azalması ve özellikle turların ağırlık kazanması Artvin esnafını olumsuz etkiliyor. Bölgede işlerin eskisi gibi olmadığını belirten esnaf, durumu ANKA Haber Ajansı'na anlattı.

Sarp Sınır Kapısı'nda minibüsçülük yapan Adem Kurtuluş, sınır kapısındaki geçişlerin ve bölgedeki ticari hareketliliğin azaldığını belirterek, şunları söyledi:

"Eskisine göre hiç iş yok. Tekstil işi eskisi gibi değil, gelen de yok. Kimse memnun değil. Sarp Durağı'nda çalışıyorum. 15-20 dakikada bir kalkıyoruz. Yoğunluk yok. Eskisine göre hiç iş yok yani. Geçen yazı aratıyor. Artık tekstil işi eskisi gibi yok, gelen de yok. Biraz da pahalı herhalde burada. İçeride de mağazalar açılmış. Bundan dolayı da pek gelen yok. Daha seneye ne olacağı belli değil. Kimse memnun değil yani."

"MAZOTA YETİŞEMİYORUZ, EKMEĞİN BİLE TADI KALMADI"

Sarp Sınır Kapısı'nda çalışan Nedim Dalkılıç, artan maliyetler ve azalan hareketlilik nedeniyle geçim sıkıntısı yaşadıklarını söyledi. Dalkılıç, şunları kaydetti:

"Mazota yetişemiyoruz. Ne yaptığımızı, ne yapacağımızı şaşırdık. Soframızdaki ekmeğin bile tadı kalmadı. Kuruduk, kuruduk. Mazota yetiştiremiyoruz, yok. Bu elimden alıyorum, buraya koyuyorum; buradan alıyorum, buraya koyuyorum. Elimi cebime sokuyorum, hiçbir tarafta bir şey yok. Gidiyor. Ne ekmek var ne su var ne bir şey. Ne kıymeti var ne hayrı var hiçbir şey yok. Bereket kalmadı.

Eski yoğunluk da yok, abi. Gelen, burada bir şey elde edemedikten sonra evine bir ekmek getiremiyorsa, daha buraya ne için gelsin? Ne faydası var? Hiçbir faydası yok. Adam boşuna harcayıp masraf edip buraya gelip de bir ekmek veya iki ekmek getirebiliyorsa gelecek ama getiremedikten sonra niye gelsin ki? Hiçbir şeyin sebebi yok. Bizde mazot her gün gidiyor, gidiyor, gelmiyor aşağı. Ne yaptığımızı biz şaşırdık artık. Ne yapacağımızı, nereye gideceğimizi de şaşırdık."

"TURLAR GÜRCİSTAN'A GİDİYOR, TÜRKİYE TARAFINDAKİ ESNAFA FAYDASI YOK"

Gümrükleme işi yapan Orhan Çakır, Sarp Sınır Kapısı'ndaki hareketliliğin büyük bölümünü Gürcistan'a geçen turların oluşturduğunu belirterek, bu yoğunluğun Türkiye tarafındaki esnafa ekonomik katkı sağlamadığını söyledi. Çakır, "Turların da bizim Türklere, yani buradaki yörenin insanlarına, esnafına hiçbir faydası yok. Burada hiçbir şekilde alışveriş yapmıyorlar. Ne servis kullanılıyor ne esnaf olarak yiyecek yiyorlar. Ne tekstil alışverişi yapıyorlar. Hiçbir şey yok. Tamamen yoğunluk Gürcistan'a yönelik. Gürcistan'a faydalı bir yoğunluk" diye konuştu.

"ÇİN MAĞAZALARIILDI, BURADAKİ MAĞAZALARIN DEĞERİ KALMADI"

Sarp Sınır Kapısı'nda taksicilik yapan Murat Dalkılıç, Gürcistan'daki alışveriş merkezlerinin ve daha düşük fiyatların Türkiye tarafındaki esnafı zor durumda bıraktığını belirtti. Dalkılıç, şöyle konuştu:

"Bu yıl çok kötü. Hareketlilik yok yani. Geçiş yok. Bir de insanlar artık buradaki pahalılıktan dolayı içeriye gidiyorlar hep. Orada yiyip içiyorlar. Çin mağazaları açıldı. Buradaki mağazaların zaten bir değeri kalmadı. Buradaki mağazaların iki katı, üç katı düşüğüyle Gürcistan'da alışveriş yapıyorlar. Gördüğümüz kadarıyla Kemalpaşa halkının isyanı da bitmek üzere yani. Birkaç seneye dükkan kalmaz. Tekstil ticareti yapan dükkanların hepsi birkaç seneye kapanır. Bitti daha doğrusu. Bir seneye kalmaz, tüm dükkanlar kepenk kapatır. Genel olarak bizi de olumsuz etkiliyor. Çünkü oradan gelen müşteri ya bize biniyor ya dolmuşçulara biniyor. Gelmeyince de bizi etkiliyor. Hem halkı etkiliyor hem dükkancıyı etkiliyor hem dolmuşçuyu etkiliyor. Her türlü etkiliyor yani."

Kaynak: ANKA

Sarp Sınır Kapısı, Gürcistan, Ekonomi, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sarp Sınır Kapısı'nda Ticaret Çökmüş Durumda - Son Dakika

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