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Saruhalı'da sulama kanalları ve derelere anında müdahale - Son Dakika
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Saruhalı'da sulama kanalları ve derelere anında müdahale

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, Saruhanlı ilçe merkezi ve 8 kırsal mahallesindeki dere ve sulama kanallarına şiddetli sağanak yağış nedeniyle anında müdahalede bulundu.

Saruhalı\'da sulama kanalları ve derelere anında müdahale
16.01.2024 - 23:28,  Güncelleme: 23:33
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Saruhalı'da sulama kanalları ve derelere anında müdahale

MANİSA - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, il genelini etkisi altına alan şiddetli sağanak yağış ile birlikte Saruhanlı ilçe merkezi ve 8 kırsal mahallesinde yer alan dere ve sulama kanallarına müdahalede bulundu. Gece boyunca etkili olan sağanak yağışta görevinin başında olan ekipler, özveriyle çalışmalarını sürdürüyor.

Küresel ısınma ve iklim değişikliği yağış rejimlerini olumsuz etkilemeye devam ediyor. Yağışlar artık şiddetli ve ani olarak meydana geliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Manisa için metrekareye 50-100 kg yağış düşeceği uyarısında bulunmuştu. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ani başlayan sağanak yağışta kısa sürede organize olarak yağıştan etkilenen Saruhanlı ilçe merkezi ve 8 kırsal mahallede yer alan dere ve sulama kanallarına müdahalelerde bulundu.

"Ekiplerimiz sürekli sahada"

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Mümin Deniz, "Manisa'da yağışlı havalarda meydana gelebilecek taşkınların önüne geçmek amacıyla idare olarak sürekli olarak dere temizlik ve ıslah çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yağış anında, öncesinde ve sonrasında da sulama kanalları ve derelerdeki temizlik çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Yağışların ani ve şiddetli olarak etkili olması sulama kanalları ve derelerin de hızla su almasına neden oluyor. Ekiplerimiz iş makinelerimizle gerekli müdahaleleri yapıyor" dedi.

Kaynak: İHA
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