SASKİ, Camili Mahallesi'ndeki içme suyu arızasını gece boyunca onardı - Son Dakika
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SASKİ, Camili Mahallesi'ndeki içme suyu arızasını gece boyunca onardı

SASKİ, Camili Mahallesi\'ndeki içme suyu arızasını gece boyunca onardı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), 15 Temmuz Camili Mahallesi'nde meydana gelen içme suyu hattı arızasına hızlı müdahale ederek sabahın ilk ışıklarında su akışını sağladı.

15.01.2025 12:56  Güncelleme: 12:59
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SASKİ, 15 Temmuz Camili Mahallesi'ne içme suyu temin eden hatta meydana gelen arıza için gece boyunca sahadaydı. Sabahın ilk ışıklarına kadar çalışan ekipler hattın onarımını 05.00'da tamamlayarak bölgeye kısa sürede su temin etti.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), 24 saat esasıyla çalışarak altyapı hatlarında meydana gelen olumsuzluklara anında müdahale ediyor. Dış etkenler ve basınç gibi faktörlerden kaynaklanan arızaların abonelerin hayatına minimum düzeyde etki etmesi için anlık kesintiler hızla çözüme kavuşturuluyor. Dün gece saatlerinde 15 Temmuz Camili Mahallesi'ndeki abonelere su ileten hatta meydana gelen arızanın ardından hızla harekete geçen ekipler sabahın ilk saatlerine kadar yoğun bir çalışma yürüttü. Teknik ekiplerin özverili çalışmalarıyla arıza kısa sürede onarıldı ve bölgeye yeniden su verildi.

SASKİ Genel Müdürü Yiğit Turan, gece boyunca devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Turan, yaptığı açıklamada "15 Temmuz Camili Mahallesi'ndeki içme suyu hattında meydana gelen arızaya ekiplerimiz hızlı bir şekilde müdahale etti. Bölge sakinlerinin mağduriyet yaşamaması için gece boyunca çalıştık ve arızayı giderdik. Altyapı hatlarımızı periyodik olarak kontrol ediyoruz. Bu tür arıza veya kaçak durumunda hızlı müdahale için ekiplerimiz 7/24 nöbette" ifadelerini kullandı. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel SASKİ, Camili Mahallesi'ndeki içme suyu arızasını gece boyunca onardı - Son Dakika

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