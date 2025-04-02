SASKİ, Öğrencilere Suyun Önemi ve Tasarruf Yöntemlerini Anlattı - Son Dakika
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SASKİ, Öğrencilere Suyun Önemi ve Tasarruf Yöntemlerini Anlattı

SASKİ, Öğrencilere Suyun Önemi ve Tasarruf Yöntemlerini Anlattı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Yeniköy İlkokulu'nda düzenlediği eğitim ile öğrencilere suyun korunması ve tasarruf yöntemleri hakkında bilgi verdi. Eğitim programı sonunda minik öğrencilere 'Su Müfettişi' rozeti takıldı.

02.04.2025 15:44  Güncelleme: 15:47
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SASKİ, suyun bilinçli kullanımı ve korunmasına yönelik eğitim çalışmalarına devam ediyor. Yeniköy İlkokulu'nda düzenlenen eğitimde öğrencilere suyun önemi, iklim değişikliğinin etkileri ve tasarruf yöntemleri hakkında bilgiler verildi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), su kaynaklarının korunması ve tasarruf bilincinin yaygınlaştırılması amacıyla şehir genelindeki okullarda farkındalık eğitimleri düzenliyor. Söğütlü Yeniköy İlkokulu'nda gerçekleştirilen programda öğrenciler suyun hayatımızdaki yeri, iklim değişikliğinin su kaynakları üzerindeki etkileri ve bireysel tasarruf yöntemleri hakkında bilgiler verildi. Eğitimi dikkatle takip eden miniklere programın sonunda 'Su Müfettişi' rozeti takılarak, su israfını önleme konusunda teşvik edildi.

Kurum tarafından yapılan açıklamada, su kaynaklarının korunmasının sadece bugünün değil, geleceğin de en önemli konularından biri olduğu vurgulanarak, "Bu eğitimlerle çocuklarımızı bilinçlendirerek, suyun her damlasının kıymetini bilen bir nesil yetiştirmeyi hedefliyoruz. Bu şehir hepimizin, geleceğimiz için suyumuza hep birlikte sahip çıkacağız" ifadeleri kullanıldı. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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