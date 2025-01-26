Sason'da Köy Yolları Ulaşıma Açıldı

Sason'da kar nedeniyle kapanan köy yolları ulaşıma açıldı
BATMAN - Batman'ın Sason ilçesinde kar yağışı nedeniyle kapanan köy yollarıma ulaşıma açıldı.
Sason ilçesinde geçtiğimiz hafta etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Bayramlar, Sarıyayla, Üçdirek, Çakırpınar, ve Keçiler köyleri ile 20'in üzerinde mezra yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdare ekipleri, kar temizleme araçlarıyla yürüttüğü hummalı çalışmaların ardından köy yolları ulaşıma açıldı. Kapalı durumda bulunan bazı mezra yollarında çalışmalar devam ediyor.
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