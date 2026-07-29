Şavşat Balı: Kalite Var Ama Marka Yok - Son Dakika
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Şavşat Balı: Kalite Var Ama Marka Yok

Şavşat Balı: Kalite Var Ama Marka Yok
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Şavşat'taki arıcılar, dünya standartlarındaki balın markalaşamaması nedeniyle değerini bulamadığını ifade etti.

Haber: Uğur İSTANBULLU

(ARTVİN) - Artvin'in Şavşat ilçesinde arıcılık yapan üreticiler, dünya standartlarında kaliteye sahip Şavşat balının markalaşamaması nedeniyle hak ettiği değeri bulamadığını belirtti.

Artvin'in Şavşat ilçesine bağlı Çavdarlı köyünde arıcılık yapan İstanbul Şavşatlılar Dernekler Federasyonu Başkanı Mustafa Faruk Altun, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, ilçede üretilen balın kalitesinin dünya standartlarında olduğunu belirtti. Ancak markalaşamadığı için üreticinin emeğinin karşılığını alamadığını söyleyen Altun, balın yanı sıra arı zehri, propolis ve polen gibi katma değerli ürünlerin üretimini artırarak Şavşat balını dünya pazarında hak ettiği konuma taşımayı hedeflediklerini ifade etti.

"BİZ KENDİ ÜRETTİĞİMİZ ÜRÜNÜN KIYMETİNİ BİLMİYORUZ"

Şavşat'ın doğal yapısının kaliteli bal üretimi için büyük avantaj olduğunu belirten Altun, şu ifadeleri kullandı:

"Biz kendi ürettiğimiz ürünün kıymetini bilmiyoruz ve marka değerini oluşturamıyoruz. Bal üretiyoruz ama Şavşat balının hak ettiği bir marka değeri yok. Oysa Şavşat balı gerçekten dünya çapında, uluslararası düzeyde kaliteli bir baldır. Eskiden balın değeri promil değerine göre ölçülürdü. Ancak artık Türkiye'deki birçok arıcı, laboratuvar ortamında bu değerlerle oynanabildiği için buna çok güvenmiyor. Günümüzde balın kalitesi, toplam aktivite oranı, yani TA değeri üzerinden değerlendiriliyor. Toplam aktivite oranı 50 puan üzerinden hesaplanıyor. Eğriçayır balının toplam aktivite değeri 49,60. Bizim balımızın değeri ise yaklaşık 49,59. Yani dünya sıralamasında üst seviyede yer alabilecek kalitede bal üretiyoruz. Ancak en büyük eksiğimiz marka değerimizin olmaması. Bu nedenle balımızı uluslararası pazarlara sunamıyor, hak ettiği şekilde tanıtamıyor ve pazarlayamıyoruz. Bizim hedefimiz, gerçek ve kaliteli üretim yapan Şavşatlı arıcıların balını marka haline getirerek dünyaya tanıtmaktır."

Artan maliyetlere rağmen üretime devam ettiklerini belirten Altun; kovan, petek, bakım ve ilaç giderlerinin her geçen yıl yükseldiğini ancak kaliteli üretimden vazgeçmediklerini söyledi.

Altun, gelecek yıl Çavdarlı'da arı zehri üretimine başlamayı planladıklarını belirterek, "Arı zehri, ilaç sanayisi ve sağlık alanında kullanılan yüksek katma değerli bir ürün. Bunun yanında propolis ve polen üretimini de artırmayı hedefliyoruz" dedi.

"BURASI TAMAMEN DOĞAL BİR BÖLGE"

Üretici Erbay Çetin de, "Yaklaşık 4 yıl önce 'Çavdarlı'da Bir Kovan Olsun' projesine dahil oldum. O dönemde arıcılık bildiğim bir işti. Bu proje sayesinde finansal olarak da desteklendiğim için arıcılığı çok daha rahat sürdürebildim. Destekler sayesinde bugün yaklaşık 40 kovanım oldu. İnsanlar da tükettikleri baldan memnun kalacaklar. Çünkü burası tamamen doğal bir bölge. Bu köye geldiğinizde asfalt yol bile yok. Bu yüzden her şey doğallığını koruyor" ifadelerini kullandı.

Arıcılık eğitimlerinin üreticiler için önemli olduğunu vurgulayan Çetin, "Federasyonun düzenlediği eğitimlerle bilgilerimizi geliştirdik. Bu tür kursların yaygınlaşması hem üreticilere hem de bölge ekonomisine katkı sağlayacaktır" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Ekonomi, Kalite, Dünya, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Şavşat Balı: Kalite Var Ama Marka Yok - Son Dakika

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