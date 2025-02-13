Şavşat'ta İşten Çıkarma Krizi: Belediye-İş Sendikası Açıklama Yaptı - Son Dakika
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Şavşat'ta İşten Çıkarma Krizi: Belediye-İş Sendikası Açıklama Yaptı

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Belediye-İş Sendikası, Şavşat'ta AK Partili belediye tarafından CHP döneminde çalışmaya başlayan 31 işçinin iş sözleşmesinin yenilenmediğini açıkladı. Sendika, işten çıkarmaların siyasi olduğunu vurgulayarak mücadelelerini sürdüreceklerini belirtti.

13.02.2025 15:57  Güncelleme: 16:30
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Haber: Uğur İSTANBULLU

(ARTVİN)- Belediye-İş Sendikası Rize- Artvin Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi ve eski belediye çalışanı Vural Şimşek, Şavşat'ta AK Partili belediyenin CHP döneminde alınan 31 işçinin iş sözleşmesini yenilenmediğini ve 10 kişinin ise zorunlu emekliliğe sevk edildiğini söyledi. Şimşek, "Bugün, bizleri eskimiş bir kağıt gibi belediyenin kapısından attılar. İnsanların emeğini, alın terini yok saydılar. Bizler, bu mücadelenin her aşamasında ve her platformda devam edeceğiz" dedi.

Belediye-İş Sendikası Rize-Artvin Şubesi, Artvin'in Şavşat ilçesinde AK Partili belediye tarafından CHP döneminde alınan 31 işçinin iş sözleşmesini yenilenmediğini ve 10 kişinin ise zorunlu emekliliğe sevk edildiğini belirterek, işçilerle bir araya geldi, basın açıklaması yaptı. Rize-Artvin Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi ve eski Şavşat Belediyesi çalışanı Vural Şimşek, "Sevgili Şavşat halkı, 20 yıldır bu sokaklarda alnımızın teriyle, Şavşat halkının huzuru ve refahı için mücadele ettik. Şavşat halkının esnafının huzur içinde yaşaması için çaba sarf ettik. Ancak bugün, bizleri eskimiş bir kağıt gibi belediyenin kapısından attılar. İnsanların emeğini, alın terini yok saydılar. Bizler, bu mücadelenin her aşamasında ve her platformda devam edeceğiz" dedi.

"Haklılığımızı mahkeme kararlarıyla yüzünüze çarpacağız"

Belediye-İş Sendikası Rize-Artvin Şubesi Başkanı Yaşar Kaspar da geçmişte olduğu gibi bu haklı mücadelelerinde mahkeme kararlarıyla haklarını alacaklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Şavşat Belediyesi'ne, Şavşat halkına hizmet etmek için 5 yıl süreyle görev verdiğiniz belediye başkanından yöneticilerine kadar, yaklaşık bir yıldır sendika değiştirme baskısı, işten çıkarma ve iyi niyetimize rağmen bu uygulamalar devam etmektedir. Bugün, 20 yılını bu belediyeye ve Şavşat'a hizmetle geçirmiş olan 10 arkadaşımız işten çıkarıldı. Bu çıkarmalar tamamen siyasi olup, karda kışta işçilerin çocuklarının nafakaları gasp edilmiştir.

Sayın Belediye Başkanı'na hatırlatmak isterim ki, Türkiye Cumhuriyeti anayasal bir hukuk devletidir ve kanunlarda zorunlu emeklilik yoktur. İnsanlar kendi iradeleriyle emekli olabilirler. Geçmişte iki arkadaşımızın hakları mahkeme kararıyla hakları iade edilmiştir. Ayrıca, 30 arkadaşımızın da mahkemeleri olacaktır ve mahkeme sonuçlanınca bu uygulamaları yüzünüze çarpacağız."

Şavşat\'ta İşten Çıkarma Krizi: Belediye-İş Sendikası Açıklama Yaptı
Kaynak: ANKA

Yerel Yönetim, Politika, Sendika, 3-sayfa, Şavşat, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Şavşat'ta İşten Çıkarma Krizi: Belediye-İş Sendikası Açıklama Yaptı - Son Dakika

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