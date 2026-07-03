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Savunma İhracatı Yükselişte

Savunma İhracatı Yükselişte
03.07.2026 15:45
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Savunma Sanayii Başkanı Görgün, ihracatın 12 ayda 11 milyar doları aştığını duyurdu.

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, savunma ve havacılık ihracatının haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 29,6 artarak 802,8 milyon dolara, yılın ilk 6 ayında ise yüzde 29,5 artışla 4 milyar 665,7 milyon dolara ulaştığını duyurdu.

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Türk savunma ve havacılık sanayisinin ihracattaki istikrarlı yükselişini sürdürdüğünü belirterek, son 12 aylık ihracatın ilk kez 11 milyar dolar seviyesini aştığını açıkladı.

Görgün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sektörün ihracat verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Savunma ve havacılık ihracatının Haziran 2026'da geçen yılın aynı ayına göre yüzde 29,6 artışla 802,8 milyon dolar olarak gerçekleştiğini aktaran Görgün, Ocak-Haziran dönemindeki ihracatın ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 29,5 artarak 4 milyar 665,7 milyon dolara ulaştığını bildirdi. Görgün, son 12 aylık savunma ve havacılık ihracatının ilk kez 11 milyar dolar seviyesini aşarak önemli bir eşiğin geride bırakıldığını belirtti.

Türk savunma sanayisinin sahada başarısını kanıtlayan sistemleri ve her geçen gün derinleşen ekosistemiyle küresel ölçekte kalıcı iş birlikleri kurmaya devam ettiğini vurgulayan Görgün, "Bu başarıda emeği bulunan tüm şirketlerimize, mühendislerimize, teknisyenlerimize ve paydaşlarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Haluk Görgün, Havacılık, Teknoloji, İhracat, Ekonomi, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Savunma İhracatı Yükselişte - Son Dakika

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