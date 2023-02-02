Demir, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan 'ın güçlü liderliğinde, Türk savunma sanayisi olarak Cumhuriyetimizin 100. yılında çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Hürjet motorunu çalıştırdı. Artık sıra uçuşta." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

İsmail Demir, Twitter, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Demir: 'Hürjet motorunu çalıştırdı' - Son Dakika

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