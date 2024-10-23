Savunma Sanayii Başkanı Görgün: "Biriz ve birlikteyiz, TUSAŞ'ı hedef alan alçak terör saldırısının asıl hedefini çok iyi biliyoruz"

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Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, "Biriz ve birlikteyiz. TUSAŞ'ı hedef alan alçak terör saldırısının asıl hedefini çok iyi biliyoruz. Biz, milletimizin gücünü, desteğini alarak çıktığımız bu yoldan asla dönmeyeceğiz" dedi.

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, TUSAŞ'a düzenlenen terör saldırısına ilişkin açıklamalarda bulundu. Görgün, "Biriz ve birlikteyiz. TUSAŞ'ı hedef alan alçak terör saldırısının asıl hedefini çok iyi biliyoruz. Biz, milletimizin gücünü, desteğini alarak çıktığımız bu yoldan asla dönmeyeceğiz. Şeref yoksunu hain saldırının asla amacına ulaşamayacağını, gece gündüz ülkesinin güvenliği için çalışan vatan evlatlarını asla yıldıramayacağını aziz milletimiz muhakkak bilmelidir. Şehitlerimize Yüce Allah'tan rahmet; gazilerimize acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA