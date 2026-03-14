Ramazan\'ın manevi iklimini Balyanoz\'da yaşadılar

Darıca Balyanoz Eğitim Tesisleri'nde iki gün geçiren Saygınlar Kulübü üyeleri, sağlıklı beslenme eğitimi ve çeşitli etkinliklerle kaliteli zaman geçirdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde 65 yaş üzeri vatandaşlara hizmet veren Saygınlar Kulübü, üyelerini Ramazan ayı kapsamında Darıca Balyanoz Eğitim Tesisleri'nde iki gün boyunca ağırladı. Toplam 80 Saygınlar Kulübü üyesinin katıldığı programda büyükler, sahur ve iftar sofralarında bir araya gelerek, Ramazan ayının manevi atmosferini hep birlikte yaşadı. Program kapsamında katılımcılara Ramazan ayında sağlıklı beslenme konusunda bilgilendirme eğitimi verildi. Uzmanlar tarafından gerçekleştirilen eğitimde oruç tutarken dengeli beslenmenin önemi, sahur ve iftarda dikkat edilmesi gereken noktalar ile sağlıklı yaşam alışkanlıklarının sürdürülmesine yönelik bilgiler paylaşıldı. Katılımcılar, düzenlenen etkinlikler sayesinde hem sosyal ortamda vakit geçirme hem de farklı faaliyetlere katılma imkanı buldu.

Spor, yürüyüş ve sosyalleşme imkanı

Balyanoz Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen program boyunca kulüp üyeleri, tesis bünyesinde bulunan çeşitli spor aktivitelerine katıldı. Ayrıca tesisin geniş bahçesinde yürüyüş yaparak doğayla iç içe vakit geçirme fırsatı bulan katılımcılar, birlikte sohbet ederek sosyalleşme imkanı da elde etti. Ramazan ayında birlik ve beraberlik duygusunu pekiştirmeyi ve katılımcıları sosyal etkinliklerle desteklemeyi amaçlayan program, kulüp üyelerinin memnuniyetiyle sona erdi. - KOCAELİ