Ramazan'ın manevi iklimini Balyanoz'da yaşadılar
Üye Girişi
Son Dakika Logo

14.03.2026 14:17  Güncelleme: 14:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Saygınlar Kulübü üyeleri, Darıca Balyanoz Eğitim Tesisleri'nde iki gün geçirdi. Programda, Ramazan ayı boyunca sağlıklı beslenme eğitimi verildi ve katılımcılar çeşitli sosyal etkinliklere katılarak vakit geçirdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde 65 yaş üzeri vatandaşlara hizmet veren Saygınlar Kulübü, üyelerini Ramazan ayı kapsamında Darıca Balyanoz Eğitim Tesisleri'nde iki gün boyunca ağırladı. Toplam 80 Saygınlar Kulübü üyesinin katıldığı programda büyükler, sahur ve iftar sofralarında bir araya gelerek, Ramazan ayının manevi atmosferini hep birlikte yaşadı. Program kapsamında katılımcılara Ramazan ayında sağlıklı beslenme konusunda bilgilendirme eğitimi verildi. Uzmanlar tarafından gerçekleştirilen eğitimde oruç tutarken dengeli beslenmenin önemi, sahur ve iftarda dikkat edilmesi gereken noktalar ile sağlıklı yaşam alışkanlıklarının sürdürülmesine yönelik bilgiler paylaşıldı. Katılımcılar, düzenlenen etkinlikler sayesinde hem sosyal ortamda vakit geçirme hem de farklı faaliyetlere katılma imkanı buldu.

Spor, yürüyüş ve sosyalleşme imkanı

Balyanoz Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen program boyunca kulüp üyeleri, tesis bünyesinde bulunan çeşitli spor aktivitelerine katıldı. Ayrıca tesisin geniş bahçesinde yürüyüş yaparak doğayla iç içe vakit geçirme fırsatı bulan katılımcılar, birlikte sohbet ederek sosyalleşme imkanı da elde etti. Ramazan ayında birlik ve beraberlik duygusunu pekiştirmeyi ve katılımcıları sosyal etkinliklerle desteklemeyi amaçlayan program, kulüp üyelerinin memnuniyetiyle sona erdi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2026 14:53:33. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.