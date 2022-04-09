SBTÜ "Sınav Kaygısını İyi Yönetme" konulu konferans düzenlendi - Son Dakika
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SBTÜ "Sınav Kaygısını İyi Yönetme" konulu konferans düzenlendi

09.04.2022 10:39

- SBTÜ "Sınav Kaygısını İyi Yönetme" konulu konferans düzenlendi Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, üniversite sınavlarına hazırlanan öğrencilere yönelik, "Sınav Kaygısını İyi Yönetme" konulu konferans düzenlendi Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, üniversite sınavlarına...

- SBTÜ "Sınav Kaygısını İyi Yönetme" konulu konferans düzenlendi

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, üniversite sınavlarına hazırlanan öğrencilere yönelik, "Sınav Kaygısını İyi Yönetme" konulu konferans düzenlendi

SİVAS - Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, üniversite sınavlarına hazırlanan öğrencilere yönelik, "Sınav Kaygısını İyi Yönetme" konulu konferans düzenledi.

Sivas Şems-i Sivasi İl Halk Kütüphanesi Konferans Salonunda gerçekleştirilen konferansa SBTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul, akademisyenler, öğrenciler ve konuşmacı olarak Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hatice Gülsen Erden katıldı. "Sınav Kaygısını İyi Yönetme" konulu konferansta konuşan Prof. Dr. Erden; kaygı ve sınav kaygısı tanımı, kaygı belirtileri, sınav kaygısı düşünce İçeriği, sınav kaygısı nedenleri, sınav kaygısını tetikleyen etkenler, sınava verimli hazırlanma, baş etme yöntemleri, kolaylaştırıcı egzersizler ve ders çalışma yöntemleri konularına değindi.

Yoğun kaygı başarının düşmesine neden olur

Prof. Dr. Hatice Gülsen Erden yoğun kaygının başarının düşmesine neden olabileceğini belirtip, "Sınav kaygısı ise ders yılı içerisinde ya da çalışma sürecinde öğrenilen bilgilerin sınavlar sırasında etkin bir biçimde işlenmesine neden olan ve başarının düşmesine neden olan yoğun kaygı durumudur. Belki birçoğunuz önemli deneme sınavlarında ya da dersi geçme sınavlarında bu tür bir kaygıyı yaşıyor olabilirsiniz. Kaygının çeşitli belirtileri vardır ve bu belirtilerin farkına varabilmek çok önemli, bunları yenebilmek açısından önemli. Bu belirtiler Fizyolojik belirtiler, duygusal belirtiler, zihinsel belirtiler ve en sonunda da davranışsal belirtileri geliyor. Bunların her biri birbirini tetikleye bilir, birbiriyle eş zamanlı ortaya çıkabilir "dedi.

SBTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul, konferansın ardından Prof. Dr. Hatice Gülsen Erden'e plaket ve çiçek takdim etti. Kul yaptığı açıklamada su sözlere yer verdi. "Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile koordine içerisinde yürütmekte olduğumuz Lise Öğrencilerine Üniversite Tanıtım ve Mesleki Rehberlik Programı çerçevesinde 16 ilçemizde ve İl Merkezindeki liselerimizde üniversite sınavlarına hazırlanan öğrencilerimizle buluştuk. Bu programlarda uyguladığımız anketlerde, öğrencilerimizin önemli bir bölümünün sınav kaygısı yaşamakta olduğunu tespit ettik. Bu tespitten hareketle, Üniversitemizin sosyal sorumluluk faaliyetleri çerçevesinde, Sınav Kaygısını İyi Yönetme konulu bir konferans düzenledik. Çok verimli, çok güzel bir konferans oldu. Prof. Dr. Hatice Gülsen Erden hocamıza ve programın düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum.

SBTÜ Sınav Kaygısını İyi Yönetme konulu konferans düzenlendi
SBTÜ Sınav Kaygısını İyi Yönetme konulu konferans düzenlendi
SBTÜ Sınav Kaygısını İyi Yönetme konulu konferans düzenlendi

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Teknoloji Üniversitesi, Mehmet Kul, Üniversite, Sivas, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel SBTÜ 'Sınav Kaygısını İyi Yönetme' konulu konferans düzenlendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: SBTÜ "Sınav Kaygısını İyi Yönetme" konulu konferans düzenlendi - Son Dakika
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