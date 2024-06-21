Seçer: "Uzuncaburç'tan Erdemli'nin 24 mahallesine cazibeyle su vereceğiz"

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Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, yüksek kotlarda su sıkıntısı yaşandığını belirterek, Uzuncaburç'tan Erdemli'nin 24 mahallesine cazibeyle su vereceklerini söyledi.

Başkan Seçer, Kurban Bayramı dolayısıyla Erdemli'nin Çiriş, Aslanlı, Hüsametli, Yeniyurt, Veyselli Tapureli, Alibeyli, Kızılen ve Küstüllü mahallelerini ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya geldi. İlk olarak Çiriş Mahallesi'ni ziyaret eden Seçer, mahalle halkının bayramını kutladı. Çiriş'in ardından Aslanlı Mahallesi'ne geçen Seçer, mahallenin ihtiyaçlarına hakim olduğunu vurgulayarak, "Yüksek kotlarda su sıkıntısı yaşanıyor. Bu sorunu kaynakta problem olduğu zaman yaşıyoruz. Uzuncaburç revizyon projemiz var. Mart ayı içerisinde temelini atmıştık. Kırsal mahallelerdeki sorun bu proje ile aşılacak" dedi.

Erdemli halkından destek aldığını ifade eden Seçer, şöyle devam etti: "Erdemli halkı ahde vefayı bildi. Ben milletimin ferasetine inanırım. Git hizmet yap, sıcaklığını ve samimiyetini belli et o insan sana destek olur. Ben bu desteği aldım. Bizim anlayışımız adaletli hizmet, ayrım yapmadan herkese hakkaniyetli davranmak, milletimizin mutluluğu, refahı, tüyü bitmemiş yetimin hakkının hiç kimseye haksız yere verilmemesi ve peşkeş çekilmemesidir. Vatandaşın hakkının, vatandaşa hizmet olarak adaletli bir şekilde dağıtılmasıdır. Biz 5 yıl boyunca bunu gösterdik."

"Kuraklıktan kaynaklı su sorunu yaşanıyor"

Hüsametli Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelen Seçer, seçimlerde hizmeti görerek destek olan herkese yeniden teşekkür etti. 13 ilçeye hizmet götürdüklerini ve her yere eşit hizmet için çabaladıklarını dile getiren Seçer, 40 yıldır yapılmayan Mergin Köprüsü'ndeki sorunu göreve geldiğinde çözdüğünü belirterek, "Büyükşehir Belediyesi yolunu yaptı, içme suyunu rahatlattı, yeni şebekeler çekti. Büyükşehir Belediyesinin dokunmadığı yer kalmadı" şeklinde konuştu.

Görev süresi boyunca halk için çalışacağını kaydeden Seçer, "Kuraklıktan kaynaklı su sorunu yaşanıyor. İçme suyunda zorlanıyoruz. İçme suyunu hoyratça, kaçak veya sulama suyu olarak kaçak kullanıyorlar. Bunlar kanunen yasak. Biz kuraklık da olsa düzenli şekilde dönüşümlü olarak vatandaşın ihtiyacını karşılayacak şekilde su veriyoruz. Uzuncaburç'tan Erdemli'nin 24 mahallesine cazibeyle su vereceğiz" dedi.

"Tarımdan hayvancılığa pek çok desteği üreticiye sunduk"

Yeniyurt Mahallesi'nde de vatandaşların bayramını kutlayarak konuşmasına başlayan Seçer, muhtarlarla beraber çalıştıklarını ve mahallenin ihtiyaçlarının en hızlı şekilde giderildiğini vurgulayarak, hizmetlerin artarak devam edeceğini kaydetti. Ardından Veyselli Mahallesi'ni ziyaret eden Seçer, vatandaşlarla sohbet etti. Tapureli Mahallesi'nde coşkuyla karşılanan Seçer, vatandaşların bayramını kutlayarak, kendisine seçimlerde destek verenlere teşekkür etti. İlk 5 yılda yaptıkları hizmetleri artırarak devam ettireceklerini belirten Seçer, Tapurelililerin en büyük taleplerinden olan Mergin Köprüsü'nü hızlıca yaptıklarını ve üreticilerin ürünlerini daha sağlıklı yollarla pazarlara götürdüğünü kaydetti.

Tarımdan hayvancılığa pek çok desteği üreticiye sunduklarını ifade eden Seçer, "3 bin 24 metre sulama borusu desteği yapıldı. Arı yetiştiricilerine ekipman desteği yapıldı. Ceviz, alıç, Trabzon hurması fidanı desteği yapıldı. Üreticimize de küçükbaş hayvan çiftliği kurduk. 300 işletmeci var; 25 hayvan aldı, bir yıllık yemini aldı, bedelsiz veteriner hizmetlerini aldı" dedi. Seçer, işletmelerin artması için destek verilen üreticilerden 25 küçükbaş hayvanın alınacağını ve yeni üreticilere verileceğini kaydetti.

"Yeni projeleri hayata geçireceğiz"

Yeni projeleri hayata geçireceklerini belirten Seçer, en önemli projelerinden biri olan Tarımsal Güneş Enerjisi Santralleri'nin de (GES) başladığını ifade etti. Seçer, "Mersin Büyükşehir Belediyesi bir işi yaparsa en iyisini yapar. Yolun, sosyal desteğin, tarımsal desteğin en kalitelisini yapar, üretime dönük çalışanı destekler. Yeter ki çalışsın, emek etsin ve alın teri döksün. Biz o vatandaşımızın her zaman yanında oluruz" diye konuştu.

Alibeyli Mahallesi'nde de ilgiyle karşılaşan Seçer, kendisine oy veren ya da vermeyen herkesin hizmetlerden memnun olduğunu söyledi. Siyasi olarak kendisiyle aynı düşünmeyen bölgelerde de oy oranının arttığına işaret eden Seçer, "Herkes hizmetlerini, ülkeye yaptığı katkıları konuşsun. Sorunlar çok fazla, hayat pahalılığı var, mazota, elektriğe, gıda fiyatlarına para yetişmiyor. Biz siyasetçiler, bunlara çözüm bulacağız. Bugüne kadar hizmetlerimizle sizin yanınıza geldik, bundan sonra da hizmetlerimizle geleceğiz" diye konuştu. Seçer, ayrıca 4 yıl önce şehit edilen Uzman Çavuş İbrahim Tüzel'in Alibeyli Mahallesi'nde yaşayan ailesini de ziyaret etti.

Kızılen ve Küstüllü mahallerini de ziyaret eden Seçer, vatandaşlarla sohbet etti, talep ve önerilerini dinledi. - MERSİN