SEDAŞ'tan 80 Milyon TL'lik Enerji Yatırımı - Son Dakika
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SEDAŞ'tan 80 Milyon TL'lik Enerji Yatırımı

SEDAŞ\'tan 80 Milyon TL\'lik Enerji Yatırımı

SEDAŞ, Gebze'de enerji altyapısını güçlendirmek için 80 milyon TL yatırım yapacak.

04.12.2024 13:18
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SEDAŞ, Gebze küçük sanayi bölgesinde enerji altyapısını yenilemek ve güçlendirmek amacıyla yaklaşık 80 milyon TL değerindeki yatırım planını hayata geçirecek.

Bölgenin enerji beslemesini sağlayan teknik ömrünü doldurmuş havai elektrik hatlarının yenilenmesi ve güçlendirilmesi amacıyla başlatılan proje kapsamında hatlar yer altına alınıyor. Proje ile Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. (SEDAŞ), küçük sanayi bölgesinde kaliteli, kesintisiz ve sürdürülebilir bir enerji altyapısı oluşturarak hem mevcut hem de gelecekteki enerji ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyor.

SEDAŞ tarafından yapılan açıklamada, "Küçük sanayi bölgesinde artan enerji talebinin karşılanmasına yönelik katma değerli projeleri kapsayan yatırımlarımızı hızlandırıyoruz. Amacımız, müşterilerimize kesintisiz ve kaliteli enerji hizmeti sunmaktır. Proje kapsamında, bölgeye 3 MOD tipi bina ve 1 beton köşk tesis edilecek ve beraberinde yaklaşık 4500 metreküplük kazı alanında orta gerilim (OG) ve alçak gerilim (AG) kabloları yenilenecek. Elektrik hatlarının yer altına alınmasıyla birlikte 126 modern LED armatürlü aydınlatma direği ve 86 saha dağıtım kutusu tesis edilerek, aydınlatma ve abone bağlantı hatlarının güçlendirilmesi sağlanacak" denildi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Teknoloji, Ekonomi, Enerji, Çevre, Yerel, Gebze, Sedaş, Son Dakika

Son Dakika Yerel SEDAŞ'tan 80 Milyon TL'lik Enerji Yatırımı - Son Dakika

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