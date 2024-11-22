SEDAŞ'tan Kabaoğlu'na 26 Milyon TL'lik Yatırım - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

SEDAŞ'tan Kabaoğlu'na 26 Milyon TL'lik Yatırım

SEDAŞ\'tan Kabaoğlu\'na 26 Milyon TL\'lik Yatırım

SEDAŞ, Kabaoğlu'nda enerji altyapısını güçlendirmek için 26 milyon TL yatırımla proje başlatıyor.

22.11.2024 14:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

SEDAŞ, Kabaoğlu bölgesinde yaklaşık 26 milyon TL değerinde bir yatırım programına başlıyor.

Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. (SEDAŞ), İzmit ilçesine bağlı Kabaoğlu Mahallesi'ndeki enerji dağıtım altyapısını güçlendirmek amacıyla "Kabaoğlu Mahallesi Yılmaz Sokak İlave TR" projesini hayata geçiriyor. Yaklaşık 26 milyon TL'lik yatırımla gerçekleştirilen proje kapsamında, 4.5 kilometrelik yer altı enerji hattı inşa edilerek bölgede oluşan yeni yapıların enerji talepleri karşılanacak.

SEDAŞ'tan yapılan açıklamada, "En hızlı gelişen ve yeni yerleşim alanlarından biri olarak dikkat çeken bölgede yaşanan hızlı yapılaşmayla birlikte enerji ihtiyacı da hızla artıyor. SEDAŞ olarak, bu gelişimi karşılamak ve hem mevcut hem de gelecekteki enerji taleplerine kesintisiz hizmet sunabilmek amacıyla tüm yatırım adımlarını hızla atıyoruz" denildi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Sakarya, kocaeli, Ekonomi, Enerji, Yerel, Yaşam, Sedaş, Son Dakika

Son Dakika Yerel SEDAŞ'tan Kabaoğlu'na 26 Milyon TL'lik Yatırım - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:26 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2026 yılında hanelerimizin yarısını kendi doğalgazımızla karşılayacağız Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2026 yılında hanelerimizin yarısını kendi doğalgazımızla karşılayacağız
15:16 Kılıçdaroğlu’ndan Akşener için olay sözler: Ailemi emanet ederim diyen ’işbirlikçi’ çıktı, güvenmem hataydı Kılıçdaroğlu'ndan Akşener için olay sözler: Ailemi emanet ederim diyen 'işbirlikçi' çıktı, güvenmem hataydı
14:23 A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar Ligi play-off turunda Macaristan ile eşleşti A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar Ligi play-off turunda Macaristan ile eşleşti
13:51 ’’Safları sıklaştırın’’ diyen Kılıçdaroğlu’na adliye önünde coşkulu karşılama ''Safları sıklaştırın'' diyen Kılıçdaroğlu'na adliye önünde coşkulu karşılama
10:23 Yenidoğan Çetesi davasında 5. gün İşte tüm detaylar Yenidoğan Çetesi davasında 5. gün! İşte tüm detaylar
22:33 Ev hapsindeyken 2 kişiyi öldürüp kayıplara karışan Servet Bozkurt yakalandı Ev hapsindeyken 2 kişiyi öldürüp kayıplara karışan Servet Bozkurt yakalandı
22:18 Askerlere cinsel saldırıda bulunduğu ortaya çıkan eski komutanın cezası belli oldu Askerlere cinsel saldırıda bulunduğu ortaya çıkan eski komutanın cezası belli oldu
21:56 CHP lideri Özel: CHP’ye üye alımları sırasında terörist sızmasın diye istihbarat desteği istedik CHP lideri Özel: CHP'ye üye alımları sırasında terörist sızmasın diye istihbarat desteği istedik
21:30 Kripto dünyasının dört gözle beklediği haber geldi: SEC Başkanı Gary Gensler kararını açıkladı Kripto dünyasının dört gözle beklediği haber geldi: SEC Başkanı Gary Gensler kararını açıkladı
21:27 ABD’deki Bitcoin ETF’leri 100 milyar doları geride bırakarak rekor kırdı ABD'deki Bitcoin ETF'leri 100 milyar doları geride bırakarak rekor kırdı
21:21 Putin’den dünyayı tedirgin eden bir açıklama daha: Savaş artık küresel Putin'den dünyayı tedirgin eden bir açıklama daha: Savaş artık küresel
21:17 Matt Gaetz, Trump’ın Adalet Bakanı adaylığından çekildi Matt Gaetz, Trump'ın Adalet Bakanı adaylığından çekildi
21:05 Dünyanın en uzun ve en kısa kadını ilk kez buluştu Dünyanın en uzun ve en kısa kadını ilk kez buluştu
20:43 Bakan Fidan’dan Netanyahu yorumu: Tutuklama emri adaletin tecellisi bakımından umut verici Bakan Fidan'dan Netanyahu yorumu: Tutuklama emri adaletin tecellisi bakımından umut verici
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.11.2024 15:48:45. #1.11#
SON DAKİKA: SEDAŞ'tan Kabaoğlu'na 26 Milyon TL'lik Yatırım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.