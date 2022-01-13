Üye Girişi
Sedat Kılınç'tan 'Ödül Gecesi' - Son Dakika

Sedat Kılınç'tan 'Ödül Gecesi'

13.01.2022 10:22
Sedat Kılınç'tan 'Ödül Gecesi'

Sedat Kılınç İnşaat tarafından iş ortakları ve personeller için ödül gecesi düzenlendi.

Sedat Kılınç İnşaat tarafından iş ortakları ve personeller için ödül gecesi düzenlendi. Ödül gecesinde konuşan Sedat Kılınç İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Kılınç, "Başarılarımızın ardındaki arkadaşlarımızı ödüllendirmek istedik" dedi.

Düzenlenen ödül gecesine Sedat Kılınç İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Kılınç, firma personelleri ve iş ortakları katıldı.

Yapılan işlerin arkasında büyük bir emek olduğunu ve emeği geçenleri ödüllendirmek istediklerini söyleyen Sedat Kılınç İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Kılınç, "Sedat Kılınç İnşaat olarak son 5 yılda ciddi başarılara imza attık. Tabi bu imzanın altında da, başarı öyküsünün ardında da bir ekip var. Bu ekip çalışma arkadaşlarımız, taşeronlarımız ve tedarikçilerimiz. Hep beraber biz bunu başardık ve bugün de bunu ödüllendirelim diye düşünerek 2022 yılında böyle bir organizasyon yaptık. Hem geçmişle ilgili bir toplantı olacak hem de gelecekle ilgili hedeflerimizin olduğu bir toplantı olacak. Bu başarılara imza atan taşeronlarımız, tedarikçilerimiz ve mesai arkadaşlarımızı bu gece ödüllendireceğiz. Tabi bu sembolik bir ödül. Çok ciddi bir emek var. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu başarıda, bugüne kadar yaptığımız işlerde ve başarımızda onların katkısı çok büyük, böyle ödülle de taçlandırmak istedik. İnşallah çalışmalarımız ve başarılarımız bundan sonra da artarak devam edecek. Ekibimize ve arkadaşlarımıza güveniyorum. Rabbimden de böyle uzun yıllar başarılı olmayı diliyorum. 100 yıllık şirket olmayı diliyoruz ve inşallah 100 yıl sonra da bu şirketin bayrağını devir alacak arkadaşlar da bu şekilde devam ederler ve ödüllendirmeye, ekibi ile birlikte çalışmaya devam ederler diye temennide bulunuyorum" dedi.

Ödül gecesinde personellere ve iş ortaklarına Sedat Kılınç İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Kılınç tarafından teşekkür plaketi takdim edildi. - KAYSERİ

Sedat Kılınç'tan 'Ödül Gecesi'
Sedat Kılınç'tan 'Ödül Gecesi'
Sedat Kılınç'tan 'Ödül Gecesi'
Sedat Kılınç'tan 'Ödül Gecesi'

YORUMLAR
500

Sedat Kılınç, İnşaat, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Sedat Kılınç'tan 'Ödül Gecesi' - Son Dakika


Arkadaşlarıyla iddiaya girip antifriz içti! Şimdi hastanede! Arkadaşlarıyla iddiaya girip antifriz içti! Şimdi hastanede!         
10:26
Asansör kamerasına takıldılar! Yaşlı karı kocanın sevgi dolu hareketleri sosyal medyada viral oldu Asansör kamerasına takıldılar! Yaşlı karı kocanın sevgi dolu hareketleri sosyal medyada viral oldu         
10:25
15 gün nişanlı kaldığı erkek tarafından öldürülen Dilara Yıldız'ın vasiyeti ortaya çıktı 15 gün nişanlı kaldığı erkek tarafından öldürülen Dilara Yıldız'ın vasiyeti ortaya çıktı         
10:04
Meteoroloji'den ülkenin doğusu için çok kuvvetli yağış uyarısı! Kar kalınlığı 30 santimetreyi bulacak Meteoroloji'den ülkenin doğusu için çok kuvvetli yağış uyarısı! Kar kalınlığı 30 santimetreyi bulacak         
10:03
Kadın seyircinin eltisi ve görümcesi hakkında anlattıkları Nur Viral'ı çıldırttı: Eltini bana getir, parçalayacağım Kadın seyircinin eltisi ve görümcesi hakkında anlattıkları Nur Viral'ı çıldırttı: Eltini bana getir, parçalayacağım         
09:16
Doğu Perinçek, yıllar sonra Ertuğrul Kürkçü ile yaşadığı meşhur tartışmayı anlattı: Abdülhamid'i savunmak onun kimliğine ters Doğu Perinçek, yıllar sonra Ertuğrul Kürkçü ile yaşadığı meşhur tartışmayı anlattı: Abdülhamid'i savunmak onun kimliğine ters         
08:27
3 yaşındaki Ayşenur'un şüpheli ölümü! Dayısının tekmesiyle can vermiş 3 yaşındaki Ayşenur'un şüpheli ölümü! Dayısının tekmesiyle can vermiş         
07:47
Lise öğrencisi dolmuşun açık kapısından düştü! Lise öğrencisi dolmuşun açık kapısından düştü!         
19:07
Enes Kara'nın intiharına sessiz kalmakla eleştirilen Kılıçdaroğlu'ndan yeni açıklama: Oy kaygısıyla gerçekleri söylemekten çekinmem Enes Kara'nın intiharına sessiz kalmakla eleştirilen Kılıçdaroğlu'ndan yeni açıklama: Oy kaygısıyla gerçekleri söylemekten çekinmem         
16:18
Düğün günü müstakbel kocasıyla ilgili öğrendiği gerçeğe çok üzüldü ama yine de vazgeçmedi Düğün günü müstakbel kocasıyla ilgili öğrendiği gerçeğe çok üzüldü ama yine de vazgeçmedi         
15:44
Son Dakika: Kadıköy metrosunda iki kadın yolcuyu bıçakla tehdit eden Emrah Yılmaz'ın 18 yıl hapsi istendi Son Dakika: Kadıköy metrosunda iki kadın yolcuyu bıçakla tehdit eden Emrah Yılmaz'ın 18 yıl hapsi istendi         
15:39
Teröristle fotoğrafları tepki çeken HDP'li vekil Semra Güzel'den yeni PKK kampı fotoğrafları Teröristle fotoğrafları tepki çeken HDP'li vekil Semra Güzel'den yeni PKK kampı fotoğrafları         
15:26
Son Dakika: TFF'den anlamlı karar! Başakşehir-Konyaspor maçı ileri bir tarihe ertelendi Son Dakika: TFF'den anlamlı karar! Başakşehir-Konyaspor maçı ileri bir tarihe ertelendi         
15:16
Benden Ne Olur filmi 2 gün sonra vizyona giriyor! Ünlü isimler galada şıklık yarışına girdi Benden Ne Olur filmi 2 gün sonra vizyona giriyor! Ünlü isimler galada şıklık yarışına girdi         
14:54
Seyhan Soylu mahkemede anlattı: Yaşar İpek ve Seren Serengil'in ayrılış nedeni Ebru Gündeş'tir Seyhan Soylu mahkemede anlattı: Yaşar İpek ve Seren Serengil'in ayrılış nedeni Ebru Gündeş'tir         
14:12
Buse Varol'dan eşi Alişan'ın "Buse'yi öpüşme sahnesi olmadığı için seçtim" sözlerine destek Buse Varol'dan eşi Alişan'ın "Buse'yi öpüşme sahnesi olmadığı için seçtim" sözlerine destek         
13:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye: Ne kadar gevşek değil mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye: Ne kadar gevşek değil mi?         
13:14

Son Dakika Haberleri
10:26 Arkadaşlarıyla iddiaya girip antifriz içti! Şimdi hastanede!
10:25 Asansör kamerasına takıldılar! Yaşlı karı kocanın sevgi dolu hareketleri sosyal medyada viral oldu
10:24 Ahmet Dursun'la tek celsede boşanan Asena Demirbağ'dan şaşırtıcı sözler: Keşke adam gibi biriyle evlenseydim
10:17 ÖTV düzenlemesinden sonra hangi araçta ne kadar indirim olacak? İşte modele göre yeni fiyatlar
10:07 Hırsız, beğenmediği ayakkabıya tükürüp almaktan vazgeçti!
10:03 15 gün nişanlı kaldığı erkek tarafından öldürülen Dilara Yıldız'ın vasiyeti ortaya çıktı
10:02 Meteoroloji'den ülkenin doğusu için çok kuvvetli yağış uyarısı! Kar kalınlığı 30 santimetreyi bulacak
09:51 Erdoğan ve İmamoğlu yarışırsa ne olur? Alt gelir grubu AK Parti'ye ne diyor?
09:31 Şansa bak! Definecinin toprağı tırnaklarıyla kazıyarak çıkardığı taşın içindeki altınlar bitmek bilmedi
09:30 Son Dakika! Emniyet Genel Müdürlüğü'nden 28 ilde tefecilere yönelik "kene" operasyonu! 160 tefeciden 133'ü gözaltında
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2022 10:31:39. #1.11#
SON DAKİKA: Sedat Kılınç'tan 'Ödül Gecesi' - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement