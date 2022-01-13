Sedat Kılınç'tan 'Ödül Gecesi' - Son Dakika

Sedat Kılınç İnşaat tarafından iş ortakları ve personeller için ödül gecesi düzenlendi. Ödül gecesinde konuşan Sedat Kılınç İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Kılınç, "Başarılarımızın ardındaki arkadaşlarımızı ödüllendirmek istedik" dedi.

Düzenlenen ödül gecesine Sedat Kılınç İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Kılınç, firma personelleri ve iş ortakları katıldı.

Yapılan işlerin arkasında büyük bir emek olduğunu ve emeği geçenleri ödüllendirmek istediklerini söyleyen Sedat Kılınç İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Kılınç, "Sedat Kılınç İnşaat olarak son 5 yılda ciddi başarılara imza attık. Tabi bu imzanın altında da, başarı öyküsünün ardında da bir ekip var. Bu ekip çalışma arkadaşlarımız, taşeronlarımız ve tedarikçilerimiz. Hep beraber biz bunu başardık ve bugün de bunu ödüllendirelim diye düşünerek 2022 yılında böyle bir organizasyon yaptık. Hem geçmişle ilgili bir toplantı olacak hem de gelecekle ilgili hedeflerimizin olduğu bir toplantı olacak. Bu başarılara imza atan taşeronlarımız, tedarikçilerimiz ve mesai arkadaşlarımızı bu gece ödüllendireceğiz. Tabi bu sembolik bir ödül. Çok ciddi bir emek var. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu başarıda, bugüne kadar yaptığımız işlerde ve başarımızda onların katkısı çok büyük, böyle ödülle de taçlandırmak istedik. İnşallah çalışmalarımız ve başarılarımız bundan sonra da artarak devam edecek. Ekibimize ve arkadaşlarımıza güveniyorum. Rabbimden de böyle uzun yıllar başarılı olmayı diliyorum. 100 yıllık şirket olmayı diliyoruz ve inşallah 100 yıl sonra da bu şirketin bayrağını devir alacak arkadaşlar da bu şekilde devam ederler ve ödüllendirmeye, ekibi ile birlikte çalışmaya devam ederler diye temennide bulunuyorum" dedi.

Ödül gecesinde personellere ve iş ortaklarına Sedat Kılınç İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Kılınç tarafından teşekkür plaketi takdim edildi. - KAYSERİ