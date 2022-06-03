Sefer sırasında uyuyakalan yolcu uçağı pilotları görevden alındı - Son Dakika
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Sefer sırasında uyuyakalan yolcu uçağı pilotları görevden alındı

03.06.2022 12:25
Sefer sırasında uyuyakalan yolcu uçağı pilotları görevden alındı

ITA Havayolları'na ait yolcu uçağının kaptan ve yardımcı pilotu, Fransa üzerindeki uçuş gerçekleştirdikleri sırada uyuyakaldı.

ITA Havayolları'na ait yolcu uçağının kaptan ve yardımcı pilotu, Fransa üzerindeki uçuş gerçekleştirdikleri sırada uyuyakaldı. Savaş uçaklarının alarm durumuna geçtiği olayda, gerçeğin anlaşılması ile pilotların işine son verildi.

İtalya'ya ait ITA Havayolları'na ait yolcu uçağının kaptan ve yardımcı pilotunun sefer sırasında aynı anda uyuması ortalığı karıştırdı. ITA Havayollarına ait New York- Roma seferini gerçekleştiren pilotların, yolcu uçağının Fransa'nın Marsilya kenti üzerindeki uçuşu sırasında uyuyakaldığı ve tüm çağrılara rağmen pilotlara ulaşılamadığı ortaya çıktı. Marsilya'da uçakla bağlantı kurulamamasının ardından yolcu uçağının kaçırılmış olabileceği ile yetkililer harekete geçti. Dakikalar sonra pilotlarla iletişime geçilse de yaşanan olay krize neden oldu. Kaptan pilot, telsizde tek bir arıza yaşandığını iddia ederken, havayolu tarafından yapılan açıklamada kokpitte horlama seslerinin duyulduğu kaydedildi.

Kaptanın iddiasının ardından başlatılan teknik inceleme sonucu telsizde herhangi bir arıza bulunamadı. 1 Mayıs'ta yaşanan olayın ardından kaptan pilotların işine son verildi.

Savaş uçakları alarma geçti

Yolcu uçağı Marsilya üzerindeyken uçakla bağlantı kurulamaması üzerine yetkililer, çeşitli senaryolar üzerinde yoğunlaşarak Fransız ve İtalyan yetkililer ile iletişime geçti. İki savaş uçağının hazırlanması kararı verilirken, pilotlara bir kez daha ulaşılmaya çalışıldı. Savaş uçaklarının kalkışa hazırlandığı sırada pilotlarla yeniden iletişim kuruldu. Panik içinde geçen dakikaların ardından alarm durumu sonlandırıldı. - ROMA

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Kaynak: İHA

Marsilya, Fransa, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sefer sırasında uyuyakalan yolcu uçağı pilotları görevden alındı - Son Dakika

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